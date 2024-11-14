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ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى عيد ميلاده - صورة

11/14/2024 4:27:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر خاصية الستوري في حسابه بالأنستغرام، صورة لجده الحسين طيب الله ثراه في ذكرى عيد ميلاده.
ويصادف اليوم الخميس، الذكرى الـ 89 لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث.




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