ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى عيد ميلاده - صورة
التاريخ
11/14/2024 4:27:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر خاصية الستوري في حسابه بالأنستغرام، صورة لجده الحسين طيب الله ثراه في ذكرى عيد ميلاده.
ويصادف اليوم الخميس، الذكرى الـ 89 لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث.
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