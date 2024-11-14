بدء تطبيق زيادة أجور الأطباء السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الجمعية
الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أنه سيتم البدء
بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت المقبل.
وأوضحت الجمعية
والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتباراً من صباح السبت الموافق 16 تشرين
الثاني/نوفمبر 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، زيادة كشفية طبيب
الإختصاص بنسبة 50%.
وأضافت أنه سيتم
زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور
الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات
الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت إلى أنه سيتم اعتماد مسودة
لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
وأكدت الجمعية
والاتحاد، ضرورة استمرار الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً
منه بالعقد الموقع بينه وبين الجهة التأمينية المعنية وذلك لضمان استمرار تقديم
الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.
ودعت المرضى
المؤمنين والمستفيدين من التأمين إلى التواصل مع الجهة التأمينية الخاصة في حال
امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة الطبية للمريض المؤمن، ليتم توجيههم لطبيب آخر
معتمد في الشبكة الطبية أو توجيههم للعلاج عند طبيب آخر غير معتمد.
كما تؤكد
الجمعية والاتحاد بأنه سيتم الغاء إعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية
لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين
الصحي أعضاء الجمعية وذلك في حال امتناع أي طبيب عن إستقبال أي من المرضى المؤمنين
/المستفيدين من التأمين وإخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.
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