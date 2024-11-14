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أعضاء مجلس الأمن يدينون استهداف اليونيفيل في لبنان

11/14/2024 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، الحوادث العديدة التي أثرت على مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وأصابت حفظة السلام التابعين لليونيفيل في الأسابيع الماضية، بما في ذلك تلك التي وقعت في 29 تشرين الأول و 7و8 تشرين الثاني 2024.


وحث الاعضاء، حسب بيان صدر باسمهم، جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومبانيها، وأشاروا إلى أن قوات حفظ السلام لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا للهجوم.


وأكد الاعضاء دعمهم الكامل لليونيفيل، وشددوا على دورها في دعم الاستقرار الإقليمي، معربين عن تقديرهم العميق للدول المساهمة بقوات في اليونيفيل.


كما أعرب الاعضاء عن "قلقهم العميق إزاء الضحايا المدنيين ومعاناتهم، وتدمير البنية التحتية المدنية، والأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي في لبنان، وتعريض مواقع التراث العالمي لليونسكو في بعلبك وصور للخطر، والعدد المتزايد من النازحين".


ودعا الاعضاء جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والى "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701".-(بترا)

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