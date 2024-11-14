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المدعي الخاص الذي قاد قضيتين جنائيتين ضد ترامب يعتزم التنحي

11/14/2024 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأنه من المتوقع أن يستقيل المدعي الخاص جاك سميث، الذي يقود قضيتين جنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قبل أن يتمكن الرئيس الجديد من إقالته.

وقالت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" إن سميث يعتزم الاستقالة أولا، وذلك بعدما صرح ترامب خلال حملته الانتخابية، بأنه سيقيل سميث "خلال ثانيتين" لدى عودته إلى البيت الأبيض.

وتتجنب الولايات المتحدة عموما التحقيق مع الرئيس أثناء توليه منصبه، وفقا لسياسات وزارة العدل التي تم تعزيزها بقرار صادر مؤخرا عن المحكمة العليا.

وبحسب وثائق قضائية، طلب سميث من محكمة في فلوريدا منحه مهلة حتى 2 ديسمبر للنظر في "الظروف غير المسبوقة"، حسبما ذكرت تقارير من "بوليتيكو" و"فوكس نيوز".

ووجهت تهمة لترامب في فلوريدا بحيازة وثائق سرية بطريقة غير قانونية بعد انتهاء ولايته، وعرقلة التحقيقات. وفي يوليو، طلب سميث استئناف الإجراءات بعد أن أوقف القاضي المحاكمة سابقا. وحتى قبل إعادة انتخاب ترامب الأسبوع الماضي، كان من غير الواضح كيفية متابعة القضية.
كما يواجه ترامب اتهامات في واشنطن بمحاولة تزوير الانتخابات ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول. ويتوجب على سميث إبلاغ المحكمة هناك بشأن كيفية متابعة هذه القضية بحلول 2 ديسمبر أيضا.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيستبدل المدعي العام الحالي ميريك جارلاند بالسياسي اليميني المتشدد مات غيتس، الذي كان هو الآخر موضع تحقيق من وزارة العدل، ولم يتم توجيه أي اتهامات له. د. ب. أ.

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