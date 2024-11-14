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الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية بمجلس النواب الأميركي

11/14/2024 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

احتفظ الجمهوريون بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس الأميركي ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة، بحسب واشنطن تايمز.


وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي ان ان" و"ان بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.-(بترا)


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