الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية بمجلس النواب الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفظ الجمهوريون بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس الأميركي ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة، بحسب واشنطن تايمز.
وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي ان ان" و"ان بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.-(بترا)
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