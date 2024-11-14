الدبكة الفلسطينية تفتتح فعاليات القاهرة السينمائي 45 - فيديو

تصدرت القضية الفلسطينية، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، حيث اتشح العديد من الفنانين بالكوفية وأعلام فلسطين، كما بدأ حفل الافتتاح على أنغام "أنا دمي فلسطيني".





وانطلقت أمس لأربعاء، فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصرح رئيس المهرجان حسين فهمي، بأنه تقررت إقامتها هذا العام رغم استمرار الحرب ومعاناة الفلسطينيين، لإبراز قضيتهم وتسليط الضوء عليها، على غرار ما حدث في مهرجانات عالمية.







وفي كلمته في افتتاح المهرجان اليوم، قال فهمي، إنه "على مدار سنوات طويلة كانت ولا زالت القضية الفلسطينية هي قضية مصر، وقضية كل إنسان يحارب من أجل معاني العدل والإنصاف والحرية والكرامة".



وأعرب عن تضامنه "مع الأشقاء في فلسطين المحتلة"، ووضع شارة فلسطين على صدره.





وأكد رئيس المهرجان إصرار إدارة المهرجان على مقاطعة الشركات الداعمة

للاحتلال والمدرجة على قوائم المقاطعة، دعما للقضية الفلسطينية والشعب

الفلسطيني.



واختار المهرجان، الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" ليكون فيلم الافتتاح، والفيلم صُورت أحداثه في بيت لحم بفلسطين المحتلة، ويأخذ المشاهد في رحلة إلى مدن فلسطينية مختلفة مثل بيت لحم والقدس القديمة وحيفا ومخيم للاجئين في الضفة الغربية.



وعادة يبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كل عام بالسلام الجمهوري لمصر، وفي افتتاحه اليوم، أعقب السلامَ الجمهوري صعودُ فرقة استعراضات فلسطينية من قطاع غزة إلى المسرح لتقديم عروضها على أنغام أغنية "أنا دمي فلسطيني"، واتشح المسرح بالكوفية وعلم فلسطين الذي ظهر على الشاشات.



وقبل أيام من انطلاق المهرجان، قال الفنان حسين فهمي، إنه تم رفض عروض الرعاية من أي شركة موجودة على قائمة المقاطعة التي وضعتها الشعوب العربية، كموقف تجاه هذه الشركات الداعمة لإسرائيل.



وأوضح أنه تقرر إقامة الدورة هذا العام، رغم استمرار أسباب تأجيلها العام الماضي، لإبراز صوت القضية الفلسطينية، بعد ما شاهده من تناول للقضايا السياسية في مهرجانات عالمية مثل برلين وفينيسيا.- وكالات



























































