إسرائيل تهدم قرية ومسجد أم الحيران ضمن مسلسل تهويد النقب.. والأهالي يتنادون للبقاء على خرائبها

لا تقتصر عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية على قطاع غزة، تطبيقًا لـ“خطة الجنرالات”، وفق ما تؤكّده مصادرُ عبرية، منها صحيفة“هآرتس”، بل تطال أيضًا أراضي 48، خاصة في منطقة النقب.



في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، استكملت قوات الأمن الإسرائيلية المعزّزة عمليةَ هدم قرية أم الحيران وتهجير سكانها، بذريعة أنها أقيمت على“أراضي دولة” منذ عقود.



وخلال محاولة الأهالي التصدي لهدم المنازل ومسجد القرية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا منهم، وسط ترويع السكان، وإجبار بعضهم على هدم منازلهم.



يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية شرعت بمخطط اقتلاع أم الحيران قبل نحو 20 عاماً، علماً بأن القرية قائمة في موقعها منذ عام 1956، غير أن الغاية الواضحة هي التطهير العرقي، وتهويد صحراء النقب، التي تبلغ مساحتها نحو ثلثي فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، ويقطنها اليوم 300 ألف من فلسطينيي الداخل، بعدما كان عددهم غداة النكبة بين 12-15 ألف نسمة فقط، إثر تهجير 100 ألف من بدو النقب، عام 1948.



كما يقضي مخطط الاقتلاع والتهويد ببناء مستوطنة على أنقاض قرية أم الحيران، لترث أرضها واسمها، وقد تقرر تسمية المستوطنة العتيدة“حورون”.



وتؤكد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أن حكومة نتنياهو- بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب، وأن جريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي.



كما أكدت اللجنة أن مخطط التهجير والتطهير العرقي الذي تتبنّاه هذه الحكومة العنصرية سيفشل بفضل صمود الأهل في النقب وتكافلهم وتضامنهم.



ودعت“لجنة المتابعة العليا” للتواجد في أم الحيران ودعم أهلها، وأعلنت أن يوم السبت الوشيك سيكون يوم التكافل مع أم الحيران، القرية المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي تنتهجها هذه الحكومة الفاشية، حيث“سنقوم معًا بإقامة خيام على أنقاض البيوت، للتأكيد على فشل سياسة التهجير من خلال هدم البيوت، وللتأكيد أننا في قرانا، وفي نقبنا، باقون، ولن نرحل”.



من جهته، أوضح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف عطاونة (تحالف الجبهة/التغيير) أن ميليشيات بن غفير وعصاباته هدمت مسجد أم الحيران بعد نكبتها وهدم بيوت جميع الأهالي وتهجيرهم.



وتابع:“سيبقى صوت المآذن أعلى من صوت آلات هدمهم وخرابهم، وسنبقى صامدين في أرضنا، فنحن أصحابها، وباقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون”.



يُشار إلى أن أم الحيران واحدة من القرى العربية غير المعترف بها إسرائيليًا (40 قرية)، ومحرومة من الماء والكهرباء وبقية الخدمات الأساسية، ويبلغ تعدادها نحو ألف نسمة، ينتمون إلى عشيرة أبو القيعان الذين هُجروا من أراضيهم في وادي زبالة عام 1948، وبُني على قسم من أراضيهم مستوطنة“كيبوتس شوفال”.



المتابعة تندّد



وقالت“لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية” إن السلطات الإسرائيلية استكملت، اليوم الخميس، جريمة أخرى ضد الإنسانية، وضد أصحاب المكان، باقتلاعها قرية أم الحيران في النقب، كخطوة تمهيدية لبناء مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم وقراهم.



ودعت إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي دعت لها“المتابعة” واللجان الشعبية ظهر يوم غد، الجمعة، في أم الفحم.-(وكالات)