رئيس الوزراء يوجه بإسقاط الدعوى المقامة ضد قناة المملكة

وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بسحب الشكوى المقدمة من هيئة الإعلام ضد محطة الإعلام العام المستقلة/ قناة المملكة.



وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خاطبت هيئة الإعلام محكمة بداية جزاء عمان لإسقاط الشكوى المقدمة في القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أية شكوى مقامة ضد موظفي القناة.



وكانت هيئة الإعلام أحالت قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.-(بترا)





