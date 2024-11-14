رئيس الوزراء يوجه بإسقاط الدعوى المقامة ضد قناة المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بسحب الشكوى المقدمة من هيئة الإعلام ضد محطة الإعلام العام المستقلة/ قناة المملكة.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خاطبت هيئة الإعلام محكمة بداية جزاء عمان لإسقاط الشكوى المقدمة في القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أية شكوى مقامة ضد موظفي القناة.
وكانت هيئة الإعلام أحالت قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.-(بترا)
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