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كردستان تطلع على تجربة العقبة في تطوير المناطق الاقتصادية

11/14/2024 4:25:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة - اطلع وفد من حكومة ومجلس الاستثمار الكردستاني، خلال زيارة رسمية إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على تجربة سلطة العقبة الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف الاستفادة من الممارسات المطبقة فيها لتعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، قدم مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في السلطة، رمزي الكباريتي، للوفد عرضًا مفصلاً حول الحوافز والمزايا التي تقدمها سلطة العقبة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة ، كما أوضح الهيكل التنظيمي للسلطة الذي يهدف إلى ضمان التنسيق الفعّال بين الإدارات المختلفة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين.

واطلع الكباريتي الوفد الضيف على المخطط الشمولي للعقبة 2024-2040، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساهم في جذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المحلي وتدفع عجلة النمو المستدام.

وقام الوفد الكردستاني خلال زيارتهم إلى سلطة منطقة العقبة بجولة في“النافذة الواحدة”،التي تهدف إلى تسريع إجراءات المستثمرين وتوفير خدمات متكاملة في نقطة واحدة اطلعوا خلالها على آلية عمل النظام الذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة تجربة المستثمر، كما التقوا بمدراء مدريات السلطة المختلفة حيث اطلعوا على آليات العمل المتبعة في كل مديرية وتبادلوا الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في جذب الاستثمارات.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في منظومة الموانئ والنقل واللوجستيات ، التي تعد مركزًا حيويًا لحركة التجارة والاستثمار في المنطقة، إضافة إلى زيارة مناطق صناعية واقتصادية في العقبة للاطلاع على الإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة.

وفي الختام، عبّر الوفد الكردستاني عن إعجابه بتجربة العقبة وأبدى تطلعه للاستفادة منها في تطوير مناطق اقتصادية خاصة في إقليم كردستان، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.

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