كردستان تطلع على تجربة العقبة في تطوير المناطق الاقتصادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - اطلع
وفد من حكومة ومجلس الاستثمار الكردستاني، خلال زيارة رسمية إلى سلطة منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة، على تجربة سلطة العقبة الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية
الخاصة، بهدف الاستفادة من الممارسات المطبقة فيها لتعزيز البيئة الاستثمارية
والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء،
قدم مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في
السلطة، رمزي الكباريتي، للوفد عرضًا مفصلاً حول الحوافز والمزايا التي تقدمها
سلطة العقبة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة استثمارية آمنة
ومستقرة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية عبر
اتفاقيات التجارة الحرة ، كما أوضح الهيكل
التنظيمي للسلطة الذي يهدف إلى ضمان التنسيق الفعّال بين الإدارات المختلفة وتحقيق
أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين.
واطلع
الكباريتي الوفد الضيف على المخطط الشمولي للعقبة 2024-2040، بالإضافة إلى
الخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة
استثمارية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساهم في جذب استثمارات
نوعية تدعم الاقتصاد المحلي وتدفع عجلة النمو المستدام.
وقام الوفد
الكردستاني خلال زيارتهم إلى سلطة منطقة العقبة بجولة في“النافذة الواحدة”،التي تهدف إلى تسريع إجراءات المستثمرين وتوفير
خدمات متكاملة في نقطة واحدة اطلعوا خلالها على آلية عمل النظام الذي أسهم في
تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة تجربة
المستثمر، كما التقوا بمدراء مدريات السلطة المختلفة حيث اطلعوا على آليات العمل
المتبعة في كل مديرية وتبادلوا الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في جذب الاستثمارات.
واختتمت الزيارة
بجولة ميدانية في منظومة الموانئ والنقل واللوجستيات ، التي تعد مركزًا حيويًا
لحركة التجارة والاستثمار في المنطقة، إضافة إلى زيارة مناطق صناعية واقتصادية في
العقبة للاطلاع على الإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة.
وفي الختام،
عبّر الوفد الكردستاني عن إعجابه بتجربة العقبة وأبدى تطلعه للاستفادة منها في
تطوير مناطق اقتصادية خاصة في إقليم كردستان، بما يسهم في تعزيز التعاون بين
الجانبين.
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