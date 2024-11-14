Quit Like Sweden تحتفل بأحد الإنجازات التاريخية في السويد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصبحت السويد حاليًا خالية من التدخين بصفة رسمية. انخفض معدل انتشار التدخين في جميع أنحاء البلاد إلى 5.3%. ومن اللافت للنظر أن هذه النسبة انخفضت إلى 4.5% بين الأشخاص الذين استفادوا من السياسات السويدية طوال حياتهم. سيكون الأشخاص الوافدين من بلدان أخرى في أوروبا ممن انتقلوا إلى السويد أكثر عرضة للتدخين بثلاث مرات إذا ظلوا في مكانهم (24%1 مقابل 7.8%).
تحتفل Quit Like Sweden، إحدى المنصَّات المخصَّصة لمشاركة "التجربة السويدية"، بهذا الإنجاز المهم من خلال دعوات للدول الأخرى لتحسين حياة الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
صرَّحت Suely Castro، مؤسسة منصَّة Quit Like Sweden قائلةً: "هذا ليس انتصارًا للسويد فحسب، بل إثباتًا للمفهوم المُقدَّم للعالم أجمع".
"يمكننا اليوم الاحتفال بالثورة التي حدثت في الصحة العامة. وباستكمال تدابير وبرامج الإقلاع عن التدخين والوقاية منه ببدائل للتدخين ميسَّرة ومقبولة وبأسعار معقولة، أثبتت السويد للجميع أن وجود عالم بعدد أقل من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين ليس مجرد حلم: بل هو أمر يمكن تحقيقه. ونحن بحاجة الآن إلى تضافر جهود الجميع حول العالم لإضفاء صبغة عالمية على هذا النجاح."
نبذة عن Quit Like Sweden
Quit Like Sweden هي منصَّة غير ربحية تحمل على عاتقها الالتزام بمساعدة البلدان التي تتبنى التجربة السويدية في الحد من انتشار التدخين، من خلال الجمع بين تدابير وبرامج الإقلاع عن التدخين والوقاية مع البدائل المتوفِّرة والمقبولة وبأسعار معقولة.
1 المفوضية الأوروبية، يوروباروميتر خاص رقم 539 - مواقف الأوروبيين تجاه التبغ والمنتجات ذات الصلة، 2024 (متوفِّر على )
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