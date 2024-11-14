Quit Like Sweden تحتفل بأحد الإنجازات التاريخية في السويد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصبحت السويد حاليًا خالية من التدخين بصفة رسمية. انخفض معدل انتشار التدخين في جميع أنحاء البلاد إلى 5.3%. ومن اللافت للنظر أن هذه النسبة انخفضت إلى 4.5% بين الأشخاص الذين استفادوا من السياسات السويدية طوال حياتهم. سيكون الأشخاص الوافدين من بلدان أخرى في أوروبا ممن انتقلوا إلى السويد أكثر عرضة للتدخين بثلاث مرات إذا ظلوا في مكانهم (24%1 مقابل 7.8%).

تحتفل Quit Like Sweden، إحدى المنصَّات المخصَّصة لمشاركة "التجربة السويدية"، بهذا الإنجاز المهم من خلال دعوات للدول الأخرى لتحسين حياة الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

صرَّحت Suely Castro، مؤسسة منصَّة Quit Like Sweden قائلةً: "هذا ليس انتصارًا للسويد فحسب، بل إثباتًا للمفهوم المُقدَّم للعالم أجمع".

"يمكننا اليوم الاحتفال بالثورة التي حدثت في الصحة العامة. وباستكمال تدابير وبرامج الإقلاع عن التدخين والوقاية منه ببدائل للتدخين ميسَّرة ومقبولة وبأسعار معقولة، أثبتت السويد للجميع أن وجود عالم بعدد أقل من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين ليس مجرد حلم: بل هو أمر يمكن تحقيقه. ونحن بحاجة الآن إلى تضافر جهود الجميع حول العالم لإضفاء صبغة عالمية على هذا النجاح."

نبذة عن Quit Like Sweden

Quit Like Sweden هي منصَّة غير ربحية تحمل على عاتقها الالتزام بمساعدة البلدان التي تتبنى التجربة السويدية في الحد من انتشار التدخين، من خلال الجمع بين تدابير وبرامج الإقلاع عن التدخين والوقاية مع البدائل المتوفِّرة والمقبولة وبأسعار معقولة.

1 المفوضية الأوروبية، يوروباروميتر خاص رقم 539 - مواقف الأوروبيين تجاه التبغ والمنتجات ذات الصلة، 2024 (متوفِّر على )

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.