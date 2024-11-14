شركة QPS تطلق منشأة جديدة لجمع Leukopak وإنتاج منتجات العلاج الخلوي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة QPS Holdings, LLC أن فرعها في سبرينجفيلد، QPS Missouri، قد أطلق وحدة أعمال جديدة مخصصة للعلاج الخلوي. وكان الإنجاز الأول لهذه الوحدة هو افتتاح مركز جديد لجمع Leukopak ومعالجة منتجات الدم. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه المنشأة مصممة لتلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على منتجات الدم بهدف دعم أعمال العلاج الخلوي والجيني. هذا، وتعد QPS شركة أبحاث تعاقدية (CRO) تقدم خدمات كاملة مخصصة لدعم تطوير الأدوية من مرحلة التصميم حتى مرحلة الإطلاق التجاري. كما توفر هذه المنشأة مواد خامًا حيوية لازمة لأبحاث العلاجات الخلوية وتطويرها، ولكنها ستعمل قريبًا على دعم شركات العلاج الخلوي السريري والتجاري وكذلك المرضى. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المنشأة الجديدة الاقتصاد المحلي عن طريق توفير مخصصات مالية للمتبرعين بمنتجات الدم.

عمدت شركة QPS إلى تعيين الدكتورة Tia Hexom (مدير أول قسم خدمات وتصنيع العلاجات الخلوية)، في خطوة لدعم المنشأة وضمان نجاح هذا المشروع الجديد. وبفضل خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمان في مجال العلاج الخلوي، تتطلع Hexom إلى تطوير قدرات العلاج الخلوي في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.

تعد QPS Missouri شركة فرعية تابعة لشركة QPS Holdings LLC، وهي مؤسسة عالمية للأبحاث السريرية (CRO) تُجري دراسات نيابةً عن شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تطوير المنتجات الصيدلانية الجديدة أو الحالية. وسيتم إنشاء المركز الجديد للتبرع بمنتجات Leukopak والعلاج الخلوي ومعالجتها في نفس المبنى الذي يضم مركز الفحص والتوظيف المتطور الجديد الذي تم افتتاحه في يوليو 2022 الذي يقع في 2025 W. Sunshine Street, Springfield, MO. هذا، وسيحصل المشاركون في الدراسة والمتبرعون بمنتجات الدم على مخصصات مالية نظير مشاركتهم في أنشطة البحث السريري هذه، والتي تعود بالنفع على المشاركين في الدراسة والمتبرعين ومن ثَم، تفيد الاقتصاد المحلي.

صرح Brendon Bourg، نائب رئيس قسم التجارب السريرية المبكرة ورئيس الشؤون الإدارية في QPS Missouri، قائلاً: "يلعب المشاركون والمتبرعون دورًا حيويًا يسهم في نجاح QPS في سبرينجفيلد بولاية ميسوري، إذ يواصلون إحداث فارق عن طريق المساعدة في تقدم أبحاث تطوير الأدوية". "يحدوا QPS بالغ الشرف إزاء امتلاك الفرصة والقدرة على توفير هذا النوع من الدخل الإضافي إلى المجتمع المحلي، في ظل تقديم خدمة قيمة لعملائنا في مجالي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية."

تقوم QPS Missouri، الكائنة في سبرينجفيلد، على إجراء دراسات بحثية سريرية منذ أكثر من 30 عامًا، بمساعدة أكثر من 50,000 مشارك في الدراسات. وبالإضافة إلى منشآت العلاج الخلوي الجديد، يضم فرع سبرينجفيلد خمس عيادات مستقلة تشتمل على أكثر من 240 سريرًا، وصيدلية بها منطقة احتجاز، ومعمل سلامة محلي ومركزي معتمد من CAP/CLIA، ومنطقة معالجة مجموعات التجارب السريرية، بالإضافة إلى غرفة ضغط سلبي تبلغ مساحتها 2,500 قدم مربعة.

لطالما كانت شركة QPS في طليعة مشهد الأبحاث السريرية في كل مجالات تطوير الأدوية الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية، ومنذ افتتاح QPS Missouri في سبرينجفيلد عام 1994، عمدت إلى إجراء أكثر من 2,000 دراسة من المرحلة الأولى تنظمها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وقدمت مدفوعات تزيد عن 50 مليون دولار أمريكي للمشاركين والمتبرعين المحليين.

نبذة عن QPS HOLDINGS, LLC

تعد QPS مؤسسة أبحاث تعاقدية (CRO) عالمية متخصصة تقدم خدمات تتوافق مع معايير GLP/GCP، إذ توفر أعلى مستوى من الخدمات في مجالات اكتشاف الأدوية، والتحليل البيولوجي، والتطوير ما قبل السريري والسريري للأدوية. ومنذ عام 1995، تطورت شركة QPS من مجرد شركة صغيرة للتحليل البيولوجي إلى مؤسسة أبحاث تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات تضم أكثر من 1,100 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. أما اليوم، فتقدم QPS خدمات البحث والتطوير التعاقدية الموسعة في مجال الأدوية محملةً بخبرة ثرية في مجال علم الأدوية وDMPK وعلم السموم، والتحليل البيولوجي، والطب الانتقالي، ومنتجات العلاج الخلوي (مثل، Leukopaks وPBMCs)، والتجارب السريرية، وخدمات الأبحاث السريرية. إضافةً إلى ذلك، تعد QPS شركة رائدة حاصلة على جوائز ينصب تركيزها على التحليل البيولوجي والتجارب السريرية، كما أنها معروفة بمعايير الجودة البارزة، والخبرة الفنية المتخصصة والمنهج المرن الذي تتبعه في إجراء الأبحاث، ناهيك عن رضا العملاء والمختبرات الجاهزة للعمل ومرافق التجارب السريرية للمرحلة الأولى وخدمات الأبحاث السريرية المتعددة المواقع. هذا، وتظل شركة QPS ملتزمة بتوفير جودة فائقة وأداء عالٍ وخدمة موثوق بها لعملائها الكرام، وذلك عن طريق إجراء تحسينات مستمرة على القدرات والموارد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة أو إرسال بريد إلكتروني إلى ... .

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