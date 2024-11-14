شركة QPS تطلق منشأة جديدة لجمع Leukopak وإنتاج منتجات العلاج الخلوي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة QPS Holdings, LLC أن فرعها في سبرينجفيلد، QPS Missouri، قد أطلق وحدة أعمال جديدة مخصصة للعلاج الخلوي. وكان الإنجاز الأول لهذه الوحدة هو افتتاح مركز جديد لجمع Leukopak ومعالجة منتجات الدم. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه المنشأة مصممة لتلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على منتجات الدم بهدف دعم أعمال العلاج الخلوي والجيني. هذا، وتعد QPS شركة أبحاث تعاقدية (CRO) تقدم خدمات كاملة مخصصة لدعم تطوير الأدوية من مرحلة التصميم حتى مرحلة الإطلاق التجاري. كما توفر هذه المنشأة مواد خامًا حيوية لازمة لأبحاث العلاجات الخلوية وتطويرها، ولكنها ستعمل قريبًا على دعم شركات العلاج الخلوي السريري والتجاري وكذلك المرضى. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المنشأة الجديدة الاقتصاد المحلي عن طريق توفير مخصصات مالية للمتبرعين بمنتجات الدم.
عمدت شركة QPS إلى تعيين الدكتورة Tia Hexom (مدير أول قسم خدمات وتصنيع العلاجات الخلوية)، في خطوة لدعم المنشأة وضمان نجاح هذا المشروع الجديد. وبفضل خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمان في مجال العلاج الخلوي، تتطلع Hexom إلى تطوير قدرات العلاج الخلوي في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.
تعد QPS Missouri شركة فرعية تابعة لشركة QPS Holdings LLC، وهي مؤسسة عالمية للأبحاث السريرية (CRO) تُجري دراسات نيابةً عن شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تطوير المنتجات الصيدلانية الجديدة أو الحالية. وسيتم إنشاء المركز الجديد للتبرع بمنتجات Leukopak والعلاج الخلوي ومعالجتها في نفس المبنى الذي يضم مركز الفحص والتوظيف المتطور الجديد الذي تم افتتاحه في يوليو 2022 الذي يقع في 2025 W. Sunshine Street, Springfield, MO. هذا، وسيحصل المشاركون في الدراسة والمتبرعون بمنتجات الدم على مخصصات مالية نظير مشاركتهم في أنشطة البحث السريري هذه، والتي تعود بالنفع على المشاركين في الدراسة والمتبرعين ومن ثَم، تفيد الاقتصاد المحلي.
صرح Brendon Bourg، نائب رئيس قسم التجارب السريرية المبكرة ورئيس الشؤون الإدارية في QPS Missouri، قائلاً: "يلعب المشاركون والمتبرعون دورًا حيويًا يسهم في نجاح QPS في سبرينجفيلد بولاية ميسوري، إذ يواصلون إحداث فارق عن طريق المساعدة في تقدم أبحاث تطوير الأدوية". "يحدوا QPS بالغ الشرف إزاء امتلاك الفرصة والقدرة على توفير هذا النوع من الدخل الإضافي إلى المجتمع المحلي، في ظل تقديم خدمة قيمة لعملائنا في مجالي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية."
تقوم QPS Missouri، الكائنة في سبرينجفيلد، على إجراء دراسات بحثية سريرية منذ أكثر من 30 عامًا، بمساعدة أكثر من 50,000 مشارك في الدراسات. وبالإضافة إلى منشآت العلاج الخلوي الجديد، يضم فرع سبرينجفيلد خمس عيادات مستقلة تشتمل على أكثر من 240 سريرًا، وصيدلية بها منطقة احتجاز، ومعمل سلامة محلي ومركزي معتمد من CAP/CLIA، ومنطقة معالجة مجموعات التجارب السريرية، بالإضافة إلى غرفة ضغط سلبي تبلغ مساحتها 2,500 قدم مربعة.
لطالما كانت شركة QPS في طليعة مشهد الأبحاث السريرية في كل مجالات تطوير الأدوية الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية، ومنذ افتتاح QPS Missouri في سبرينجفيلد عام 1994، عمدت إلى إجراء أكثر من 2,000 دراسة من المرحلة الأولى تنظمها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وقدمت مدفوعات تزيد عن 50 مليون دولار أمريكي للمشاركين والمتبرعين المحليين.
نبذة عن QPS HOLDINGS, LLC
تعد QPS مؤسسة أبحاث تعاقدية (CRO) عالمية متخصصة تقدم خدمات تتوافق مع معايير GLP/GCP، إذ توفر أعلى مستوى من الخدمات في مجالات اكتشاف الأدوية، والتحليل البيولوجي، والتطوير ما قبل السريري والسريري للأدوية. ومنذ عام 1995، تطورت شركة QPS من مجرد شركة صغيرة للتحليل البيولوجي إلى مؤسسة أبحاث تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات تضم أكثر من 1,100 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. أما اليوم، فتقدم QPS خدمات البحث والتطوير التعاقدية الموسعة في مجال الأدوية محملةً بخبرة ثرية في مجال علم الأدوية وDMPK وعلم السموم، والتحليل البيولوجي، والطب الانتقالي، ومنتجات العلاج الخلوي (مثل، Leukopaks وPBMCs)، والتجارب السريرية، وخدمات الأبحاث السريرية. إضافةً إلى ذلك، تعد QPS شركة رائدة حاصلة على جوائز ينصب تركيزها على التحليل البيولوجي والتجارب السريرية، كما أنها معروفة بمعايير الجودة البارزة، والخبرة الفنية المتخصصة والمنهج المرن الذي تتبعه في إجراء الأبحاث، ناهيك عن رضا العملاء والمختبرات الجاهزة للعمل ومرافق التجارب السريرية للمرحلة الأولى وخدمات الأبحاث السريرية المتعددة المواقع. هذا، وتظل شركة QPS ملتزمة بتوفير جودة فائقة وأداء عالٍ وخدمة موثوق بها لعملائها الكرام، وذلك عن طريق إجراء تحسينات مستمرة على القدرات والموارد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة أو إرسال بريد إلكتروني إلى ... .
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