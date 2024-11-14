شركة Visa تعترف بمنشئ المحتوى بوصفهم شركات صغيرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في الجلسة الافتتاحية لقمة الويب المنعقدة في لشبونة بالبرتغال، كشفت شركة Visa عن التزامات كبيرة تجاه منشئ المحتوى الرقميين. وإقرارًا بتأثير منشئ المحتوى على الاقتصاد الرقمي، اعترفت شركة Visa رسميًا بمنشئ المحتوى بوصفهم شركات صغيرة. يستطيع منشئو المحتوى اليوم الدفع والحصول على الأموال بسهولة وأمان باستخدام أدوات شركة Visa المالية ومواردها ومنتجاتها المتاحة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.
تساعد شركة Visa أيضًا منشئ المحتوى في الحصول على الأموال بسرعة. يواجه أكثر من ثلثي منشئي المحتوى صعوبات بسبب بطء الدفعات التي تعيق نموهم1، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Visa لمنشئ المحتوى. تعالج خدمة Visa Direct هذه المشكلة من خلال الشراكات مع شبكات التواصل الاجتماعي والأسواق لمساعدة منشئي المحتوى في استلام الدفعات في الوقت الفعلي2 على بطاقة الخصم المؤهلة الخاصة بهم.
وقال Jonathan Kolozsvary، الرئيس العالمي للشركات الصغيرة في شركة Visa: "إن رؤية العالم وهو يعترف أخيرًا بمنشئ المحتوى بوصفهم القوة الدافعة وراء الاقتصاد الرقمي أمرًا مثمرًا للغاية". "ونحن فخورون بمساعدة منشئ المحتوى على تنمية أعمالهم - سواء كان ذلك بمساعدتهم في الوصول إلى التمويل من خلال حل صغير لرأس المال العامل، أو مساعدتهم في استلام الأموال في الوقت الفعلي على بطاقة الخصم الخاصة بهم".
شركة Visa تتعاون مع Pharrell
أعلنت شركة Visa أيضًا عن شراكة موسعة مع Pharrell Williams - الموسيقي والمخرج الحائز على جائزة GRAMMY® والمرشح لجائزة الأوسكار®، بالإضافة إلى كونه رائد أعمال وصاحب مشروعات خيرية. بوصفه مؤيدًا للعلامة التجارية ونجم فيلم العلامة التجارية Visa لعام 2024، "Prodigies"، تفخر شركة Visa بالشراكة مع Pharrell في اثنين من مشاريعه الخيرية، Black Ambition وYELLOW . أسس Pharrell منظمة YELLOW، منظمة غير ربحية تعمل على موازنة احتمالات الشباب من خلال التعليم في عام 2019. وكجزء من الشراكة الموسعة، ستوفر شركة Visa أدوات وموارد الشمول المالي والرقمي لطلاب منظمة YELLOW، بهدف تحسين الثقافة المالية. وأعلن Pharrell عن الشراكة إلى جانب كبير مسؤولي التسويق بشركة Visa السيد Frank Cooper الثالث في قمة الويب، حيث ناقشا أيضًا الكيفية التي يمكن للشركات والأفراد الاستفادة بها من قوة اقتصاد منشئ المحتوى.
وصرح Cooper: "لقد أدركت شركة Visa منذ فترة طويلة أن منشئ المحتوى يؤدون دوراً حاسماً في تشكيل الثقافة، الأمر بالغ التأثير على التجارة". "إن Pharrell يجسد روح المبدع، ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا."
وقال Pharrell Williams: "بوصفي مبدعًا وفنانًا وصاحب مشروعات خيرية، فإنني متحمس لمساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم". "هذا التعاون يمكّننا من دفع الطلاب والشركات الصغيرة المملوكة للسود والإسبان إلى الأمام، وغرس روح التحسين المستمر وإلهامهم للسعي مناجل تحقيق التميز يوميًا".
وتقف هذه الالتزامات جنبًا إلى جنب مع الدعم المستمر لمجتمع منشئي المحتوى. وينضم هذا التعاون إلى برامج تشمل "GetP@id"، وهي سلسلة اجتماعية من شركة Visa حيث يدعم المؤثرون المتدربين ويعلمونهم كيفية تحويل شغفهم إلى أموال، وقمة منشئ المحتوى الافتتاحية من Visa. ستجري استضافة الفعالية التي تستغرق يومين في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر، بالتعاون مع قادة الصناعة مثل Amplify والمؤثرين الناشئين. وعبر الشراكة مع خبراء شركة Visa، سيتعلم المؤثرون الطموحون والمتنامون كيفية اتخاذ الخطوة التالية في رحلتهم الرقمية الخاصة بشركاتهم الصغيرة، بما في ذلك أفضل طريقة للدفع واستلام الأموال.
شركة Visa تساعد على تسهيل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي. من خلال مجموعتها الكاملة من خدمات الدفع المصممة لمساعدة منشئي المحتوى وجميع الشركات الصغيرة على الدفع والحصول على الأموال - بدءًا من بطاقات الائتمان والخصم من Visa Business، وإعداد تقارير الأعمال وضوابط الدفع، ومنصات إدارة الدفع الرقمية إلى التعليم المالي، والتدريب على مهارات الأعمال، بما في ذلك مهارات العمل العملية على مستوى العالم – تبتكر شركة Visa من أجل دعم مجتمع الأعمال الصغيرة المتنامي.
بإمكان منشئو المحتوى معرفة المزيد حول الكيفية التي يمكن لشركة Visa مساعدتهم في تنمية أعمالهم هنا.
نبذة عن شركة Visa
شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. معرفة المزيد عن Visa.
1استبيان الأسواق (مارس 2020). أجرته شركة Raconteur بتكليف من شركة Visa على 750 بائعًا في السوق، منهم 224 من منشئ المحتوى الرقميين.
2 يعتمد توفُّر الأموال الفعلي على المؤسسة المالية والمنطقة المتلقية
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