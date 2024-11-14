شركة Visa تعترف بمنشئ المحتوى بوصفهم شركات صغيرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في الجلسة الافتتاحية لقمة الويب المنعقدة في لشبونة بالبرتغال، كشفت شركة Visa عن التزامات كبيرة تجاه منشئ المحتوى الرقميين. وإقرارًا بتأثير منشئ المحتوى على الاقتصاد الرقمي، اعترفت شركة Visa رسميًا بمنشئ المحتوى بوصفهم شركات صغيرة. يستطيع منشئو المحتوى اليوم الدفع والحصول على الأموال بسهولة وأمان باستخدام أدوات شركة Visa المالية ومواردها ومنتجاتها المتاحة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

تساعد شركة Visa أيضًا منشئ المحتوى في الحصول على الأموال بسرعة. يواجه أكثر من ثلثي منشئي المحتوى صعوبات بسبب بطء الدفعات التي تعيق نموهم1، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Visa لمنشئ المحتوى. تعالج خدمة Visa Direct هذه المشكلة من خلال الشراكات مع شبكات التواصل الاجتماعي والأسواق لمساعدة منشئي المحتوى في استلام الدفعات في الوقت الفعلي2 على بطاقة الخصم المؤهلة الخاصة بهم.

وقال Jonathan Kolozsvary، الرئيس العالمي للشركات الصغيرة في شركة Visa: "إن رؤية العالم وهو يعترف أخيرًا بمنشئ المحتوى بوصفهم القوة الدافعة وراء الاقتصاد الرقمي أمرًا مثمرًا للغاية". "ونحن فخورون بمساعدة منشئ المحتوى على تنمية أعمالهم - سواء كان ذلك بمساعدتهم في الوصول إلى التمويل من خلال حل صغير لرأس المال العامل، أو مساعدتهم في استلام الأموال في الوقت الفعلي على بطاقة الخصم الخاصة بهم".

شركة Visa تتعاون مع Pharrell

أعلنت شركة Visa أيضًا عن شراكة موسعة مع Pharrell Williams - الموسيقي والمخرج الحائز على جائزة GRAMMY® والمرشح لجائزة الأوسكار®، بالإضافة إلى كونه رائد أعمال وصاحب مشروعات خيرية. بوصفه مؤيدًا للعلامة التجارية ونجم فيلم العلامة التجارية Visa لعام 2024، "Prodigies"، تفخر شركة Visa بالشراكة مع Pharrell في اثنين من مشاريعه الخيرية، Black Ambition وYELLOW . أسس Pharrell منظمة YELLOW، منظمة غير ربحية تعمل على موازنة احتمالات الشباب من خلال التعليم في عام 2019. وكجزء من الشراكة الموسعة، ستوفر شركة Visa أدوات وموارد الشمول المالي والرقمي لطلاب منظمة YELLOW، بهدف تحسين الثقافة المالية. وأعلن Pharrell عن الشراكة إلى جانب كبير مسؤولي التسويق بشركة Visa السيد Frank Cooper الثالث في قمة الويب، حيث ناقشا أيضًا الكيفية التي يمكن للشركات والأفراد الاستفادة بها من قوة اقتصاد منشئ المحتوى.

وصرح Cooper: "لقد أدركت شركة Visa منذ فترة طويلة أن منشئ المحتوى يؤدون دوراً حاسماً في تشكيل الثقافة، الأمر بالغ التأثير على التجارة". "إن Pharrell يجسد روح المبدع، ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا."

وقال Pharrell Williams: "بوصفي مبدعًا وفنانًا وصاحب مشروعات خيرية، فإنني متحمس لمساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم". "هذا التعاون يمكّننا من دفع الطلاب والشركات الصغيرة المملوكة للسود والإسبان إلى الأمام، وغرس روح التحسين المستمر وإلهامهم للسعي مناجل تحقيق التميز يوميًا".

وتقف هذه الالتزامات جنبًا إلى جنب مع الدعم المستمر لمجتمع منشئي المحتوى. وينضم هذا التعاون إلى برامج تشمل "GetP@id"، وهي سلسلة اجتماعية من شركة Visa حيث يدعم المؤثرون المتدربين ويعلمونهم كيفية تحويل شغفهم إلى أموال، وقمة منشئ المحتوى الافتتاحية من Visa. ستجري استضافة الفعالية التي تستغرق يومين في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر، بالتعاون مع قادة الصناعة مثل Amplify والمؤثرين الناشئين. وعبر الشراكة مع خبراء شركة Visa، سيتعلم المؤثرون الطموحون والمتنامون كيفية اتخاذ الخطوة التالية في رحلتهم الرقمية الخاصة بشركاتهم الصغيرة، بما في ذلك أفضل طريقة للدفع واستلام الأموال.

شركة Visa تساعد على تسهيل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي. من خلال مجموعتها الكاملة من خدمات الدفع المصممة لمساعدة منشئي المحتوى وجميع الشركات الصغيرة على الدفع والحصول على الأموال - بدءًا من بطاقات الائتمان والخصم من Visa Business، وإعداد تقارير الأعمال وضوابط الدفع، ومنصات إدارة الدفع الرقمية إلى التعليم المالي، والتدريب على مهارات الأعمال، بما في ذلك مهارات العمل العملية على مستوى العالم – تبتكر شركة Visa من أجل دعم مجتمع الأعمال الصغيرة المتنامي.

بإمكان منشئو المحتوى معرفة المزيد حول الكيفية التي يمكن لشركة Visa مساعدتهم في تنمية أعمالهم هنا.

نبذة عن شركة Visa

شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. معرفة المزيد عن Visa.

1استبيان الأسواق (مارس 2020). أجرته شركة Raconteur بتكليف من شركة Visa على 750 بائعًا في السوق، منهم 224 من منشئ المحتوى الرقميين.

2 يعتمد توفُّر الأموال الفعلي على المؤسسة المالية والمنطقة المتلقية

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