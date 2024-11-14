شركة Mckay Brothers تتلقى استثمارًا أقلية من شركة Citadel Securities

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة McKay Brothers (المشار إليها فيما يلي باسم "McKay" أو "الشركة")، وهي الشركة الرائدة في سوق بيانات السوق منخفضة الكمون للغاية والشبكات اللاسلكية، أن شركة Citadel Securities قامت باستثمار أقلية في McKay لدعم النمو المستمر لأعمالها العالمية في مجال البيانات والاتصال.
وبموجب شروط الصفقة، ستحصل شركة Citadel Securities على حصة ملكية في الشركة وسيستمر Stéphane Tyč وBob Meade، المؤسسان المشاركان لشركة McKay، في الاحتفاظ بالأغلبية المسيطرة على أسهم الشركة. لم يتم الكشف عن الشروط المالية للاتفاقية.
ستواصل شركة McKay العمل بشكل مستقل وبموجب مبادئها التجارية الأساسية، والتي تتضمن تقديم فرص متساوية للمشتركين والوصول المتساوي إلى الخدمة ذات أقل زمن وصول.
قال Bob Meade، المؤسس المشارك لشركة McKay: "يوفر استثمار Citadel Securities التحقق المستمر من صحة نموذج البائع الخاص بشركة McKay، والذي يقدم الخدمات على قدم المساواة لجميع المشتركين. كما يعزز الاستثمار وضعنا المالي القوي بالفعل ويدعم التزامنا بالابتكار والتميز التقني".
وأضاف Stéphane Tyč، المؤسس المشارك في شركة McKay: "يوفر نموذج مورد الخدمة لدينا أقل وقت استجابة متاح لجميع المشتركين ويضمن عدم سيطرة أي مشارك في السوق عليه، مما يساهم في أسواق عادلة وتنافسية. وتحافظ هذه الاتفاقية مع Citadel Securities على استقلالية McKay وتدعم نمونا المستمر".
حول McKay Brothers:
تُعد شركة McKay -من خلال McKay Brothers, LLC وQuincy Data, LLC وغيرها من الشركات التابعة الخاضعة للرقابة-من الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية والبنية التحتية اللاسلكية. تخدم الشركة شركات التداول الأكثر تطلبًا في الأسواق المالية منذ عام 2012. ترتكز خدمات McKay على شبكات لاسلكية أسرع من الألياف تربط المراكز المالية العالمية الكبرى ببيانات السوق المنسقة والرسائل التجارية الحساسة للوقت. يتم توفير جميع الخدمات وفقًا لسياسة تكافؤ الفرص، مما يعني أن أسرع الخدمات متاحة لأي مشترك.
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