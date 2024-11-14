شركة Mckay Brothers تتلقى استثمارًا أقلية من شركة Citadel Securities

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة McKay Brothers (المشار إليها فيما يلي باسم "McKay" أو "الشركة")، وهي الشركة الرائدة في سوق بيانات السوق منخفضة الكمون للغاية والشبكات اللاسلكية، أن شركة Citadel Securities قامت باستثمار أقلية في McKay لدعم النمو المستمر لأعمالها العالمية في مجال البيانات والاتصال.

وبموجب شروط الصفقة، ستحصل شركة Citadel Securities على حصة ملكية في الشركة وسيستمر Stéphane Tyč وBob Meade، المؤسسان المشاركان لشركة McKay، في الاحتفاظ بالأغلبية المسيطرة على أسهم الشركة. لم يتم الكشف عن الشروط المالية للاتفاقية.

ستواصل شركة McKay العمل بشكل مستقل وبموجب مبادئها التجارية الأساسية، والتي تتضمن تقديم فرص متساوية للمشتركين والوصول المتساوي إلى الخدمة ذات أقل زمن وصول.

قال Bob Meade، المؤسس المشارك لشركة McKay: "يوفر استثمار Citadel Securities التحقق المستمر من صحة نموذج البائع الخاص بشركة McKay، والذي يقدم الخدمات على قدم المساواة لجميع المشتركين. كما يعزز الاستثمار وضعنا المالي القوي بالفعل ويدعم التزامنا بالابتكار والتميز التقني".

وأضاف Stéphane Tyč، المؤسس المشارك في شركة McKay: "يوفر نموذج مورد الخدمة لدينا أقل وقت استجابة متاح لجميع المشتركين ويضمن عدم سيطرة أي مشارك في السوق عليه، مما يساهم في أسواق عادلة وتنافسية. وتحافظ هذه الاتفاقية مع Citadel Securities على استقلالية McKay وتدعم نمونا المستمر".

حول McKay Brothers:

تُعد شركة McKay -من خلال McKay Brothers, LLC وQuincy Data, LLC وغيرها من الشركات التابعة الخاضعة للرقابة-من الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية والبنية التحتية اللاسلكية. تخدم الشركة شركات التداول الأكثر تطلبًا في الأسواق المالية منذ عام 2012. ترتكز خدمات McKay على شبكات لاسلكية أسرع من الألياف تربط المراكز المالية العالمية الكبرى ببيانات السوق المنسقة والرسائل التجارية الحساسة للوقت. يتم توفير جميع الخدمات وفقًا لسياسة تكافؤ الفرص، مما يعني أن أسرع الخدمات متاحة لأي مشترك.

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