استمتعوا بأداء معزز للألعاب مع شاشات الألعاب Ultragear من إل جي

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- AETOSWire) تُعَد الشاشة عنصراً أساسياً في بيئة اللألعاب الإلكترونية، سواء على الحاسوب أو أجهزة الألعاب. لكن غالباً ما يتم تجاهل أهميتها وميزاتها واعتبارها مجرد شاشة. وفي الواقع، تُعدّ الدقة المناسبة ومعدلات التحديث العالية ودقة الألوان عناصر أساسية يُمكن أن تغير تجربة الألعاب الشاملة بشكل كبير، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال به.
ومن المتوقع أن تكون مجموعة شاشات الألعاب UltraGear الجديدة من "إل جي"، المتوفرة بأحجام 27 و34 و45 بوصة، الخيار الأفضل لعشاق الألعاب. وتشكل هذه الشاشات بفضل ميزاتها المخصصة للألعاب والأداء العام المعزز إضافة مثالية لأي جهاز ألعاب منزلي.
تتميز كل من هذه الشاشات بخصائص ألعاب متقدمة، مثل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 240 هرتز ووقت استجابة منخفض يصل إلى 0.03 مللي ثانية (GtG). ويضمن ذلك سلاسة اللعب بصرياً ويوفر تجربة غنية. وتتوفر هذه القدرة بغض النظر عن حجم ودقة الشاشات، حيث تتميز الشاشة مقاس 27 بوصة بدقة QHD تبلغ 2560 × 1440 بكسل، بينما تتميز خيارات 34 بوصة و45 بوصة بدقة WQHD تبلغ 3400 × 1440 بكسل مع منحنى 21:9 800R.
وتم في الوقت نفسه تحسين تجربة الألعاب الشاملة بناءً على الصور والألوان التي تنتجها الشاشة. وبفضل ميزات مثل NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync Premium وHDR10، أصبحت كل صورة نابضة بالحياة كما كانت دائماً، كما تم استكمالها بواسطة DisplayHDR Tru Black 400، حيث يبرز كل لون ويصبح اللون الأسود أغمق من أي وقت مضى، مما يجعل الألعاب أكثر متعةً من ذي قبل. وتم دمج كل هذه المزايا في لوحة عرض OLED لتحقق إضاءة قياسية تصل إلى 275 شمعة وسطوعاً يصل إلى 1300 شمعة. وتوفر الخصائص الإضافية مثل Dynamic Action Sync وBlack Stabilizer وCrosshair للاعبين كل ما يحتاجونه لتحقيق الأداء الأفضل، بينما يوفر عداد FPS بيانات الأداء في الوقت الفعلي.
تعد مرونة حركة الشاشات ميزة مهمة أيضاً نظراً للوقت الذي يقضيه المستخدم في النظر إلى الشاشة. وبفضل الحوامل المرنة والمريحة، يمكن للاعبين تعديل بيئة اللعب لتصبح أكثر راحةً ومثاليةً لجلسات اللعب الطويلة. إضافةً إلى ذلك، يعزز التصميم الخالِ من الحواف من أربعة جوانب والإضاءة السداسية المظهر العام. كما تحتوي الشاشات على مجموعة متنوعة من إعدادات العرض، مما يمنح اللاعبين خيار تعديل إعداداتهم بالطريقة التي يفضلونها.
يستطيع اللاعبون بفضل شاشات UltraGear من "إل جي" تحسين تجربة اللعب بشكل عام والارتقاء بمستوى كل لعبة. وسواء كنتم تهدفون إلى الحصول على الصورة المثالية أو الانغماس في عالم افتراضي نابض بالحياة، فإن شاشات UltraGear من "إل جي" هي بوابتكم إلى تجربة لعب مذهلة.
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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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