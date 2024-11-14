استمتعوا بأداء معزز للألعاب مع شاشات الألعاب Ultragear من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تُعَد الشاشة عنصراً أساسياً في بيئة اللألعاب الإلكترونية، سواء على الحاسوب أو أجهزة الألعاب. لكن غالباً ما يتم تجاهل أهميتها وميزاتها واعتبارها مجرد شاشة. وفي الواقع، تُعدّ الدقة المناسبة ومعدلات التحديث العالية ودقة الألوان عناصر أساسية يُمكن أن تغير تجربة الألعاب الشاملة بشكل كبير، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال به.

ومن المتوقع أن تكون مجموعة شاشات الألعاب UltraGear الجديدة من "إل جي"، المتوفرة بأحجام 27 و34 و45 بوصة، الخيار الأفضل لعشاق الألعاب. وتشكل هذه الشاشات بفضل ميزاتها المخصصة للألعاب والأداء العام المعزز إضافة مثالية لأي جهاز ألعاب منزلي.

تتميز كل من هذه الشاشات بخصائص ألعاب متقدمة، مثل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 240 هرتز ووقت استجابة منخفض يصل إلى 0.03 مللي ثانية (GtG). ويضمن ذلك سلاسة اللعب بصرياً ويوفر تجربة غنية. وتتوفر هذه القدرة بغض النظر عن حجم ودقة الشاشات، حيث تتميز الشاشة مقاس 27 بوصة بدقة QHD تبلغ 2560 × 1440 بكسل، بينما تتميز خيارات 34 بوصة و45 بوصة بدقة WQHD تبلغ 3400 × 1440 بكسل مع منحنى 21:9 800R.

وتم في الوقت نفسه تحسين تجربة الألعاب الشاملة بناءً على الصور والألوان التي تنتجها الشاشة. وبفضل ميزات مثل NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync Premium وHDR10، أصبحت كل صورة نابضة بالحياة كما كانت دائماً، كما تم استكمالها بواسطة DisplayHDR Tru Black 400، حيث يبرز كل لون ويصبح اللون الأسود أغمق من أي وقت مضى، مما يجعل الألعاب أكثر متعةً من ذي قبل. وتم دمج كل هذه المزايا في لوحة عرض OLED لتحقق إضاءة قياسية تصل إلى 275 شمعة وسطوعاً يصل إلى 1300 شمعة. وتوفر الخصائص الإضافية مثل Dynamic Action Sync وBlack Stabilizer وCrosshair للاعبين كل ما يحتاجونه لتحقيق الأداء الأفضل، بينما يوفر عداد FPS بيانات الأداء في الوقت الفعلي.

تعد مرونة حركة الشاشات ميزة مهمة أيضاً نظراً للوقت الذي يقضيه المستخدم في النظر إلى الشاشة. وبفضل الحوامل المرنة والمريحة، يمكن للاعبين تعديل بيئة اللعب لتصبح أكثر راحةً ومثاليةً لجلسات اللعب الطويلة. إضافةً إلى ذلك، يعزز التصميم الخالِ من الحواف من أربعة جوانب والإضاءة السداسية المظهر العام. كما تحتوي الشاشات على مجموعة متنوعة من إعدادات العرض، مما يمنح اللاعبين خيار تعديل إعداداتهم بالطريقة التي يفضلونها.

يستطيع اللاعبون بفضل شاشات UltraGear من "إل جي" تحسين تجربة اللعب بشكل عام والارتقاء بمستوى كل لعبة. وسواء كنتم تهدفون إلى الحصول على الصورة المثالية أو الانغماس في عالم افتراضي نابض بالحياة، فإن شاشات UltraGear من "إل جي" هي بوابتكم إلى تجربة لعب مذهلة.

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.