بطاقة Visa Flex Credential تصبح عالمية: تحويل البطاقة لتواكب المستقبل الرقمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لم يطرأ أي تغيير على البطاقة منذ سنوات. صُممِّت للتعامل في عالم تناظري، بطاقة واحدة لنوع واحد، بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان. أحدثت بطاقة Visa Flexible Credential تغييرًا جذريًا في هذا الصدد، حيث تسمح للأشخاص بالدفع من مصادر تمويل حسابات مختلفة باستخدام بطاقة واحدة. أعلنت اليوم شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) عن توسيع نطاق استخدام بطاقة Flexible Credential لتشمل الولايات المتحدة وسيتم إطلاقها مع بطاقة Affirm، والإمارات العربية المتحدة مع Liv، مما يوفر لملايين الأشخاص المزيد من الخيارات وسُبل التحكُّم في كيفية الدفع.
صرَّح Jack Forestell، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجيات في شركة Visa قائلاً: "بدأت Visa Flexible Credential تلوح في الأفق بفكرة بسيطة بهدف أنه ينبغي للمستهلكين أن يتمكنوا بسهولة من اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم". "يساعدنا العمل مع شركاء مبتكرين مثل Affirm وLiv وSMCC على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. "نعمل معًا على خلق المزيد من طرق الدفع ومواءمة احتياجات المستهلكين الفريدة - أينما كانوا في العالم، أو في أثناء خوض رحلتهم المالية."
منح الأشخاص وسيلة للتحكُّم في مستقبلهم المالي
تُعدُّ Affirm الشركة الأولى التي تستفيد من الجيل التالي من بطاقة Visa Credential للمستهلكين في الولايات المتحدة من خلال بطاقة Affirm .
قال Max Levchin، الرئيس التنفيذي لشركة Affirm: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للشراكة التي قمنا بإبرامها مع Visa". "ومنذ تأسيسنا، لم تتغير مهمتنا المتمثلة في - تصميم منتجات مالية حقيقية تُحسِّن حياة الأشخاص. يعني تصميم منتجات مالية أفضل أيضًا منح المستهلكين المزيد من قدرات التحكُّم والمرونة، وهو ما شكَّل دائمًا سمة أساسية لبطاقة Affirm الجديدة. نأمل حقًا في تقديم منتج يجمع بين مزايا بطاقات الخصم والائتمان لملايين الأشخاص الآخرين، دون تكبُّد رسوم تأخير أو رسوم خفية".
تقدم بطاقة Affirm للمستهلكين منتجًا مرنًا للغاية فيما يتعلق بالدفع الآن أو الدفع بمرور الوقت. يمكن لمستخدمي بطاقة Affirm الدفع بالكامل في أي مكان يُقبل فيه التعامل ببطاقة Visa أو طلب الدفع على مدار الوقت مقابل عملية الشراء في تطبيق Affirm. تُستخدم بطاقة Affirm حاليًا من قِبل أكثر من 1.4 مليون مستهلك في الولايات المتحدة، وتتطلع الشركة إلى توفيرها لمزيد من الأشخاص.
تبسيط المدفوعات عبر الحدود
يقدم Liv، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم إطلاقه من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني، طريقة جديدة لإجراء المعاملات المالية المرنة، حيث تُمكِّن الأشخاص من استخدام حسابات عملات متعددة من بطاقة واحدة. توضح بيانات Visa الأخيرة أن حجم المعاملات الصادرة عبر الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة يُعدُّ أحد الأمور الأسرع نموًا بين أكبر الدول عبر الحدود التي تتعامل معها Visa. 1
ستضفي بطاقة Flexible Credential شفافية أكثر على آلية الإنفاق المنتظم بالعملات المختلفة للمستهلكين وستمكِّن البنوك من تسريع وتيرة إطلاق مقترح متعدد العملات لعملائها.
تعمل بطاقة Visa Flexible Credential على توجيه المعاملة تلقائيًا إلى الحساب الذي يستخدم العملة المناسبة للمعاملة، سواء كان شخص ما يدفع عبر الإنترنت أو في المتجر. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يمكن لحاملي البطاقات نقل الأموال بسهولة بين الحسابات بالعملة المحلية والأجنبية، والتأكُّد من وجود الأموال اللازمة لإجراء عملية شراء.
سيتوفَّر العرض لعملاء Liv الجدد والحاليين وسيدعم خمسة من العملات الأكثر رواجًا، بما في ذلك: الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي.
ومن جانبه، صرَّح Pedro Sousa Cardoso، الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني قائلاً: "نلتزم بوعدنا في Liv بتوفير المنتجات الأكثر ابتكارًا لعملائنا". "وبما أننا أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرُّنا التعاون مع Visa لتزويد عملائنا بحل بطاقة بسيط ومرن يخدم احتياجاتهم المالية المتطورة بشكل أفضل."
مساعدة الشركات الصغيرة على تسهيل معاملاتها المالية
نود الإشارة إلى أنه منذ إطلاق بطاقة Olive في اليابان بواسطة شركة Sumitomo Mitsui Card Company, Limited (SMCC) قبل عام واحد فقط، هناك أكثر من 3 ملايين حامل بطاقة Olive يستفيدون من بطاقة Visa Flexible Credential. ومنذ إطلاقها، أصبح 70% من أصحاب حسابات Olive قادرين على التنقُّل بين مصادر تمويل الحسابات المختلفة مثل بطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق، وتُستخدم بطاقة الائتمان بشكلٍ أساسي في عمليات الشراء.2
قدَّمت شركتا Visa وSMCC ميزة مرنة جديدة مصمَّمة خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستفادة من بطاقة الائتمان وإتاحة التدفق النقدي. يمكن للشركات الصغيرة في الوقت الحالي التبديل بين الحسابات التجارية والشخصية بسهولة من نفس بطاقة Olive.
ستواصل Visa اختبار ميزة الشركات الصغيرة في اليابان مع SMCC وطرحها في أسواق أخرى حول العالم.
تمنح بطاقة Flexible Credential للمستهلكين مزيدًا من الاختيار والقدرة على التحكُّم في معاملاتهم المالية. كما تتيح للمؤسسات المالية - سواء كانت بنكًا أو شركة تكنولوجيا مالية - إقامة علاقات أعمق وتقديم حلول أفضل بناءً على الاحتياجات الفردية لعملائها.
تواصل Visa العمل مع شركائها لتقديم الجيل القادم من المدفوعات إلى المزيد من المستهلكين حول العالم.
نبذة Visa
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد من المعلومات على Visa .
بطاقة Affirm هي بطاقة خصم من ®Visa صادرة عن Evolve Bank & Trust، عضو في شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، بموجب ترخيص من Visa U.S.A. Inc. يجب عليك تقديم طلب والموافقة عليه للحصول على البطاقة. لا يضمن الحصول على البطاقة القدرة على الدفع بمرور الوقت. يجب عليك التقدُّم بطلب للحصول على خطط الدفع بمرور الوقت لكل عملية شراء في تطبيق الهاتف المحمول. تخضع خطط الدفع بمرور الوقت لعمليات التحقُّق من الأهلية ويتم توفيرها من خلال assert/lenders. للحصول على التراخيص والإفصاحات، تفضَّل بزيارة assert/licenses.
1 بيانات Visa للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
2 بيانات معاملات VisaNet من مارس 2023 إلى سبتمبر 2024
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