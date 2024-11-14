بطاقة Visa Flex Credential تصبح عالمية: تحويل البطاقة لتواكب المستقبل الرقمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لم يطرأ أي تغيير على البطاقة منذ سنوات. صُممِّت للتعامل في عالم تناظري، بطاقة واحدة لنوع واحد، بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان. أحدثت بطاقة Visa Flexible Credential تغييرًا جذريًا في هذا الصدد، حيث تسمح للأشخاص بالدفع من مصادر تمويل حسابات مختلفة باستخدام بطاقة واحدة. أعلنت اليوم شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) عن توسيع نطاق استخدام بطاقة Flexible Credential لتشمل الولايات المتحدة وسيتم إطلاقها مع بطاقة Affirm، والإمارات العربية المتحدة مع Liv، مما يوفر لملايين الأشخاص المزيد من الخيارات وسُبل التحكُّم في كيفية الدفع.

صرَّح Jack Forestell، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجيات في شركة Visa قائلاً: "بدأت Visa Flexible Credential تلوح في الأفق بفكرة بسيطة بهدف أنه ينبغي للمستهلكين أن يتمكنوا بسهولة من اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم". "يساعدنا العمل مع شركاء مبتكرين مثل Affirm وLiv وSMCC على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس. "نعمل معًا على خلق المزيد من طرق الدفع ومواءمة احتياجات المستهلكين الفريدة - أينما كانوا في العالم، أو في أثناء خوض رحلتهم المالية."

منح الأشخاص وسيلة للتحكُّم في مستقبلهم المالي

تُعدُّ Affirm الشركة الأولى التي تستفيد من الجيل التالي من بطاقة Visa Credential للمستهلكين في الولايات المتحدة من خلال بطاقة Affirm .

قال Max Levchin، الرئيس التنفيذي لشركة Affirm: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للشراكة التي قمنا بإبرامها مع Visa". "ومنذ تأسيسنا، لم تتغير مهمتنا المتمثلة في - تصميم منتجات مالية حقيقية تُحسِّن حياة الأشخاص. يعني تصميم منتجات مالية أفضل أيضًا منح المستهلكين المزيد من قدرات التحكُّم والمرونة، وهو ما شكَّل دائمًا سمة أساسية لبطاقة Affirm الجديدة. نأمل حقًا في تقديم منتج يجمع بين مزايا بطاقات الخصم والائتمان لملايين الأشخاص الآخرين، دون تكبُّد رسوم تأخير أو رسوم خفية".

تقدم بطاقة Affirm للمستهلكين منتجًا مرنًا للغاية فيما يتعلق بالدفع الآن أو الدفع بمرور الوقت. يمكن لمستخدمي بطاقة Affirm الدفع بالكامل في أي مكان يُقبل فيه التعامل ببطاقة Visa أو طلب الدفع على مدار الوقت مقابل عملية الشراء في تطبيق Affirm. تُستخدم بطاقة Affirm حاليًا من قِبل أكثر من 1.4 مليون مستهلك في الولايات المتحدة، وتتطلع الشركة إلى توفيرها لمزيد من الأشخاص.

تبسيط المدفوعات عبر الحدود

يقدم Liv، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم إطلاقه من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني، طريقة جديدة لإجراء المعاملات المالية المرنة، حيث تُمكِّن الأشخاص من استخدام حسابات عملات متعددة من بطاقة واحدة. توضح بيانات Visa الأخيرة أن حجم المعاملات الصادرة عبر الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة يُعدُّ أحد الأمور الأسرع نموًا بين أكبر الدول عبر الحدود التي تتعامل معها Visa. 1

ستضفي بطاقة Flexible Credential شفافية أكثر على آلية الإنفاق المنتظم بالعملات المختلفة للمستهلكين وستمكِّن البنوك من تسريع وتيرة إطلاق مقترح متعدد العملات لعملائها.

تعمل بطاقة Visa Flexible Credential على توجيه المعاملة تلقائيًا إلى الحساب الذي يستخدم العملة المناسبة للمعاملة، سواء كان شخص ما يدفع عبر الإنترنت أو في المتجر. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، يمكن لحاملي البطاقات نقل الأموال بسهولة بين الحسابات بالعملة المحلية والأجنبية، والتأكُّد من وجود الأموال اللازمة لإجراء عملية شراء.

سيتوفَّر العرض لعملاء Liv الجدد والحاليين وسيدعم خمسة من العملات الأكثر رواجًا، بما في ذلك: الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي.

ومن جانبه، صرَّح Pedro Sousa Cardoso، الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني قائلاً: "نلتزم بوعدنا في Liv بتوفير المنتجات الأكثر ابتكارًا لعملائنا". "وبما أننا أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرُّنا التعاون مع Visa لتزويد عملائنا بحل بطاقة بسيط ومرن يخدم احتياجاتهم المالية المتطورة بشكل أفضل."

مساعدة الشركات الصغيرة على تسهيل معاملاتها المالية

نود الإشارة إلى أنه منذ إطلاق بطاقة Olive في اليابان بواسطة شركة Sumitomo Mitsui Card Company, Limited (SMCC) قبل عام واحد فقط، هناك أكثر من 3 ملايين حامل بطاقة Olive يستفيدون من بطاقة Visa Flexible Credential. ومنذ إطلاقها، أصبح 70% من أصحاب حسابات Olive قادرين على التنقُّل بين مصادر تمويل الحسابات المختلفة مثل بطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق، وتُستخدم بطاقة الائتمان بشكلٍ أساسي في عمليات الشراء.2

قدَّمت شركتا Visa وSMCC ميزة مرنة جديدة مصمَّمة خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستفادة من بطاقة الائتمان وإتاحة التدفق النقدي. يمكن للشركات الصغيرة في الوقت الحالي التبديل بين الحسابات التجارية والشخصية بسهولة من نفس بطاقة Olive.

ستواصل Visa اختبار ميزة الشركات الصغيرة في اليابان مع SMCC وطرحها في أسواق أخرى حول العالم.

تمنح بطاقة Flexible Credential للمستهلكين مزيدًا من الاختيار والقدرة على التحكُّم في معاملاتهم المالية. كما تتيح للمؤسسات المالية - سواء كانت بنكًا أو شركة تكنولوجيا مالية - إقامة علاقات أعمق وتقديم حلول أفضل بناءً على الاحتياجات الفردية لعملائها.

تواصل Visa العمل مع شركائها لتقديم الجيل القادم من المدفوعات إلى المزيد من المستهلكين حول العالم.

نبذة Visa

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد من المعلومات على Visa .

بطاقة Affirm هي بطاقة خصم من ®Visa صادرة عن Evolve Bank & Trust، عضو في شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، بموجب ترخيص من Visa U.S.A. Inc. يجب عليك تقديم طلب والموافقة عليه للحصول على البطاقة. لا يضمن الحصول على البطاقة القدرة على الدفع بمرور الوقت. يجب عليك التقدُّم بطلب للحصول على خطط الدفع بمرور الوقت لكل عملية شراء في تطبيق الهاتف المحمول. تخضع خطط الدفع بمرور الوقت لعمليات التحقُّق من الأهلية ويتم توفيرها من خلال assert/lenders. للحصول على التراخيص والإفصاحات، تفضَّل بزيارة assert/licenses.

1 بيانات Visa للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

2 بيانات معاملات VisaNet من مارس 2023 إلى سبتمبر 2024

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