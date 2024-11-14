كيتورا تُنجز أعمال البنية التحتية لمشروع ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد وتباشر أعمال البناء

أعلنت "كيتورا"، العلامة التجاريّة الرائدة في العقارات الفاخرة والضيافة، عن تحقيق مراحل هامة في بناء مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، مع الانتهاء من أعمال التدعيم والحفر والبنية التحتية. وقد بدأت شركة CECEP TECHAND Middle East، المقاول الرئيسي للمشروع، تنفيذ أعمال الإنشاءات بتكلفة تُقدر بـ 2.8 مليار درهم، ومن المقرر إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2027.

ويتألف مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" من 200 وحدة موزعة على 7 مبانٍ، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً حيث يضم كل منزل موقفاً حصرياً لليخوت. ويقدم المشروع للملاك مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك مركز صحي، إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة تعرض المنتجات العضوية والمستدامة، والمواقف الخاصة للسيارات مع خدمة الفاليه التي تعمل على مدار الساعة، ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية وبرج خليفة وميناء خور دبي ومنطقة ميدان.

وقال محمد مغربي، المدير التنفيذي للتطوير في "كيتورا": "يسعدنا تحقيق هذه الإنجازات في مراحل البناء وبدء العمل على المشروع من قبل شركة CECEP. ويمثّل منتجع "كيتورا" علامة فارقة في عالم الرفاهية، حيث يقدم ميزات فريدة للصحة والعافية لم يسبق أن شهدتها المنطقة. ومع كل خطوة، نقترب من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس."

وقال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير متعدد الاستخدامات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "نحن متحمسون لهذا الإنجاز الهام الذي يقربنا خطوة من تقديم أسلوب حياة استثنائي للسكان في مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد"، الذي يتميز بالخدمة الرائعة التي تقدمها علامة ريتز كارلتون".

ويشار إلى أن منتجع كيتورا يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيحصل على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه. ويقع المشروع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي.

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