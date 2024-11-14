شركة Quincy Data تعلن عن خدمة مزامنة الوقت بدقة أقل من نانوثانية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Quincy Data الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا
بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية، عن خدمة مزامنة الوقت التي تدعم البورصات المالية الأمريكية وتتمتع بدقة تصل إلى أقل من نانوثانية، إذ توفر خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy حلاً فعالاً لتوزيع الوقت بدقة عبر مناطق نيوجيرسي وشيكاغو الحضرية. وفي ضوء سعي شركات التداول
إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة والمرونة، تعمل خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy على تبسيط التعقيد الكامن في عملية هيكلة أنظمة توزيع الوقت المتقدمة داخل الشركة.
صرح Bob Meade، أحد مؤسسي شركة Quincy Data، قائلاً: "تتمتع شركة Quincy Data بمكانة وقدرات فريدة تؤهلها لتوفير خدمة موحدة ومرنة لمزامنة الوقت عبر العديد من مواقع التداول. فقد عمدنا إلى الاستفادة من خبرتنا الثرية في هندسة زمن الوصول المنخفض للغاية بغية توفير خدمة متميزة يمكن للعديد من الشركات الاستفادة منها."
صرح Stephane Tyc، أحد مؤسسي شركة Quincy Data، قائلاً: "إن بناء هذه الأنظمة العالية الدقة أمر مكلف للغاية بالنسبة إلى الشركات الفردية، كما أن الحفاظ عليها يشكل تحديًا كبيرًا. وأود أن أشير إلى أن مفهوم الخدمة المشتركة هو جوهر خدمات شركة Quincy Data التي تقدمها إلى العملاء."
يتطلب السعي إلى تحقيق زمن وصول منخفض للغاية في بيئة التداول الحالية بشكل متزايد قياس الوقت بدقة أقل من نانوثانية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن خدمة Quincy Data تعالج تحديين رئيسيين تواجههما الشركات عند التداول في الأسواق المالية، ألا وهما: مزامنة الساعات خارج مراكز البيانات المحلية وضمان إمكانية التتبع وفقًا لمعيار زمني رسمي. هذا، وتتضمن خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy شبكتي White Rabbit مقاومتين للأخطاء، واحدة في منطقة نيوجيرسي الحضرية والأخرى في منطقة شيكاغو الحضرية، مما يضمن دقة موثوقًا بها دون النانوثانية داخل كل منطقة حضرية.
نبذة عن Quincy Data: تعد Quincy Data شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية، كما تقدم الشركة خدمات متميزة لأرقى وأنجح الشركات التجارية الناشطة في الأسواق المالية العالمية، أضف إلى ذلك الخدمات التي تقدمها إلى المراكز المالية الكبرى في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. فمعظم خدمات Quincy تقدم أقل زمن وصول متاح. والأهم من ذلك أن شركة Quincy تقدم أفضل زمن وصول لأي خدمات على مستوى متكافئ لجميع العملاء. تعرف على المزيد على
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