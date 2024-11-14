شركة Quincy Data تعلن عن خدمة مزامنة الوقت بدقة أقل من نانوثانية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Quincy Data الرائدة في مجال توفير بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية، عن خدمة مزامنة الوقت التي تدعم البورصات المالية الأمريكية وتتمتع بدقة تصل إلى أقل من نانوثانية، إذ توفر خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy حلاً فعالاً لتوزيع الوقت بدقة عبر مناطق نيوجيرسي وشيكاغو الحضرية. وفي ضوء سعي شركات إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة والمرونة، تعمل خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy على تبسيط التعقيد الكامن في عملية هيكلة أنظمة توزيع الوقت المتقدمة داخل الشركة.

صرح Bob Meade، أحد مؤسسي شركة Quincy Data، قائلاً: "تتمتع شركة Quincy Data بمكانة وقدرات فريدة تؤهلها لتوفير خدمة موحدة ومرنة لمزامنة الوقت عبر العديد من مواقع التداول. فقد عمدنا إلى الاستفادة من خبرتنا الثرية في هندسة زمن الوصول المنخفض للغاية بغية توفير خدمة متميزة يمكن للعديد من الشركات الاستفادة منها."

صرح Stephane Tyc، أحد مؤسسي شركة Quincy Data، قائلاً: "إن بناء هذه الأنظمة العالية الدقة أمر مكلف للغاية بالنسبة إلى الشركات الفردية، كما أن الحفاظ عليها يشكل تحديًا كبيرًا. وأود أن أشير إلى أن مفهوم الخدمة المشتركة هو جوهر خدمات شركة Quincy Data التي تقدمها إلى العملاء."

يتطلب السعي إلى تحقيق زمن وصول منخفض للغاية في بيئة التداول الحالية بشكل متزايد قياس الوقت بدقة أقل من نانوثانية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن خدمة Quincy Data تعالج تحديين رئيسيين تواجههما الشركات عند التداول في الأسواق المالية، ألا وهما: مزامنة الساعات خارج مراكز البيانات المحلية وضمان إمكانية التتبع وفقًا لمعيار زمني رسمي. هذا، وتتضمن خدمة مزامنة الوقت (TSaaS) من شركة Quincy شبكتي White Rabbit مقاومتين للأخطاء، واحدة في منطقة نيوجيرسي الحضرية والأخرى في منطقة شيكاغو الحضرية، مما يضمن دقة موثوقًا بها دون النانوثانية داخل كل منطقة حضرية.

نبذة عن Quincy Data: تعد Quincy Data شركة رائدة عالميًا في مجال توفير تكنولوجيا بيانات السوق ذات زمن الوصول المنخفض للغاية، كما تقدم الشركة خدمات متميزة لأرقى وأنجح الشركات التجارية الناشطة في الأسواق المالية العالمية، أضف إلى ذلك الخدمات التي تقدمها إلى المراكز المالية الكبرى في كل أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. فمعظم خدمات Quincy تقدم أقل زمن وصول متاح. والأهم من ذلك أن شركة Quincy تقدم أفضل زمن وصول لأي خدمات على مستوى متكافئ لجميع العملاء. تعرف على المزيد على

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