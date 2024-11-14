شركة L&T Technology Services تعزز خبرتها في مجالات تطوير المنتجات البرمجية وهندسة المنصات والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة L&T technology
Services Limited (رقمها في بورصة مومباي: 540115 ورمزها في بورصة الهند الوطنية: LTTS) الرائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Intelliswift الكائنة في سيليكون فالي، في خطوة لتعزيز عروضها في مجالات تطوير المنتجات البرمجية وهندسة المنصات والتكامل الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي.
تقدم شركة Intelliswift خدماتها إلى 4 من أكبر 5 شركات ضخمة في مجال التكنولوجيا، وتلبي احتياجات أكثر من 25 شركة مدرجة ضمن Fortune 500، بما في ذلك 5 من أكبر 10 شركات تستثمر في البحث والتطوير في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، وفي ضوء صفقة الاستحواذ هذه، ستتمكن شركة LTTS من اختراق الأسواق المجاورة في قطاع البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب قناة الأسهم الخاصة.
ستعزز صفقة الاستحواذ القدرات التي تتمتع بها شركة LTTS في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات ضمن مجموعة الهندسة الرقمية التي تقدمها للعملاء العالميين، عن طريق:
القدرات الرائدة في الصناعة في مجالات تطوير البرمجيات وهندسة البيانات والمنصات
إطار عمل الأتمتة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة Intelliswift الذي يوفر حلول أتمتة شاملة عبر المنصات والعمليات.
خدمات المؤسسات الرقمية والتكامل التي تُقدم بالاستعانة بالهندسة المرنة وتقنيات الجيل التالي
صرح Amit Chadha ، المدير التنفيذي والمدير الإداري لشركة L&T Technology Services ، قائلاً: "أصبحت البرمجيات والذكاء الاصطناعي ضروريين بالنسبة للعملاء الذين يسعون إلى تقديم منتجات جديدة وحلول متميزة للمستهلك. وأود أن أشير إلى أن صفقة الاستحواذ على شركة Intelliswift من شأنها تعزيز قدراتنا في مجال هندسة المنتجات الرقمية والبرمجية، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع العملاء المستثمرين الكبار في مجال التكنولوجيا، وتقوية حضورنا في سيليكون فالي، ودفعنا نحو تحقيق هدفنا المتوسط الأجل البالغ ملياري دولار أمريكي. ونحن في شركة LTTS نفتح أذرعنا لاستقبال فريق Intelliswift ضمن عائلتنا لننطلق معًا في رحلة قوامها "العمل الهادف والمرونة والابتكار" واضعين نصب أعيننا تحقيق هدف النمو الشامل".
صرح Pat Patel ، مؤسس شركة Intelliswift ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي ، قائلاً: "إن توحيد الجهود مع شركة رائدة في خدمات الهندسة والبحث والتطوير على شاكلة شركة LTTS هو خطوة إستراتيجية على طريق النجاح الذي ترجوه شركة Intelliswift، فنحن يجمعنا هدف واحد وهو أن نصبح الشريك التكنولوجي الرائد للشركات الضخمة والشركات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى العالم، والتي تعتمد علينا من أجل الحصول على المنتجات والمنصات المهمة للأعمال، الأمر الذي يعزز عروضنا الرقمية تعزيزًا هائلاً. إضافةً إلى ذلك، سيستفيد عملاؤنا من الابتكارات المتطورة على مدار دورة حياة البرمجيات والمنصات الرقمية".
نبذة عن L&T Technology Services Ltd
تعد L&T Technology Services (LTTS) شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، فنحن شركة تابعة لشركة Larsen & Toubro (L&T) مدرجة في البورصة تتمثل مهمتها في تقديم خدمات التصميم والتطوير والاختبار والدعم عبر المنتجات والعمليات.
انطلاقًا من شعارنا " العمل الهادف والمرونة والابتكار "، فإننا نعمل على دفع عجلة النمو عبر قطاعات النقل والاستدامة والتكنولوجيا. أما قاعدة عملائنا، فإنها تتضمن 69 شركة ضمن قائمة Fortune 500 و57 من أكبر شركات البحث والتطوير المتخصصة في المنتجات الصناعية والأجهزة الطبية ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الفائقة والصناعات التحويلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في الهند، وتضم بين جنباتها أكثر من 23,700 موظفًا منتشرين في 22 مركز تصميم عالميًا، و30 مكتب مبيعات عالميًا، و108 مختبرات ابتكار اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024.
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