شركة L&T Technology Services تعزز خبرتها في مجالات تطوير المنتجات البرمجية وهندسة المنصات والذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة L&T Services Limited (رقمها في بورصة مومباي: 540115 ورمزها في بورصة الهند الوطنية: LTTS) الرائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Intelliswift الكائنة في سيليكون فالي، في خطوة لتعزيز عروضها في مجالات تطوير المنتجات البرمجية وهندسة المنصات والتكامل الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي.

تقدم شركة Intelliswift خدماتها إلى 4 من أكبر 5 شركات ضخمة في مجال التكنولوجيا، وتلبي احتياجات أكثر من 25 شركة مدرجة ضمن Fortune 500، بما في ذلك 5 من أكبر 10 شركات تستثمر في البحث والتطوير في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، وفي ضوء صفقة الاستحواذ هذه، ستتمكن شركة LTTS من اختراق الأسواق المجاورة في قطاع البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب قناة الأسهم الخاصة.

ستعزز صفقة الاستحواذ القدرات التي تتمتع بها شركة LTTS في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات ضمن مجموعة الهندسة الرقمية التي تقدمها للعملاء العالميين، عن طريق:



القدرات الرائدة في الصناعة في مجالات تطوير البرمجيات وهندسة البيانات والمنصات

إطار عمل الأتمتة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة Intelliswift الذي يوفر حلول أتمتة شاملة عبر المنصات والعمليات. خدمات المؤسسات الرقمية والتكامل التي تُقدم بالاستعانة بالهندسة المرنة وتقنيات الجيل التالي

صرح Amit Chadha ، المدير التنفيذي والمدير الإداري لشركة L&T Technology Services ، قائلاً: "أصبحت البرمجيات والذكاء الاصطناعي ضروريين بالنسبة للعملاء الذين يسعون إلى تقديم منتجات جديدة وحلول متميزة للمستهلك. وأود أن أشير إلى أن صفقة الاستحواذ على شركة Intelliswift من شأنها تعزيز قدراتنا في مجال هندسة المنتجات الرقمية والبرمجية، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع العملاء المستثمرين الكبار في مجال التكنولوجيا، وتقوية حضورنا في سيليكون فالي، ودفعنا نحو تحقيق هدفنا المتوسط الأجل البالغ ملياري دولار أمريكي. ونحن في شركة LTTS نفتح أذرعنا لاستقبال فريق Intelliswift ضمن عائلتنا لننطلق معًا في رحلة قوامها "العمل الهادف والمرونة والابتكار" واضعين نصب أعيننا تحقيق هدف النمو الشامل".

صرح Pat Patel ، مؤسس شركة Intelliswift ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي ، قائلاً: "إن توحيد الجهود مع شركة رائدة في خدمات الهندسة والبحث والتطوير على شاكلة شركة LTTS هو خطوة إستراتيجية على طريق النجاح الذي ترجوه شركة Intelliswift، فنحن يجمعنا هدف واحد وهو أن نصبح الشريك التكنولوجي الرائد للشركات الضخمة والشركات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى العالم، والتي تعتمد علينا من أجل الحصول على المنتجات والمنصات المهمة للأعمال، الأمر الذي يعزز عروضنا الرقمية تعزيزًا هائلاً. إضافةً إلى ذلك، سيستفيد عملاؤنا من الابتكارات المتطورة على مدار دورة حياة البرمجيات والمنصات الرقمية".

نبذة عن L&T Technology Services Ltd

تعد L&T Technology Services (LTTS) شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، فنحن شركة تابعة لشركة Larsen & Toubro (L&T) مدرجة في البورصة تتمثل مهمتها في تقديم خدمات التصميم والتطوير والاختبار والدعم عبر المنتجات والعمليات.

انطلاقًا من شعارنا " العمل الهادف والمرونة والابتكار "، فإننا نعمل على دفع عجلة النمو عبر قطاعات النقل والاستدامة والتكنولوجيا. أما قاعدة عملائنا، فإنها تتضمن 69 شركة ضمن قائمة Fortune 500 و57 من أكبر شركات البحث والتطوير المتخصصة في المنتجات الصناعية والأجهزة الطبية ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الفائقة والصناعات التحويلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في الهند، وتضم بين جنباتها أكثر من 23,700 موظفًا منتشرين في 22 مركز تصميم عالميًا، و30 مكتب مبيعات عالميًا، و108 مختبرات ابتكار اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024.

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