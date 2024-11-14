شركة Commitbiz LLC تحقق المساواة بين الجنسين في مكان العمل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تمكنت شركة Commitbiz LLC من تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان عملهم. تبلغ نسبة الموظفين الذكور والإناث حاليًا 50:50. هذا التطور مهم للغاية لأنه يسلط الضوء على التزام المنظمة بالنهوض بالمرأة في قطاع الشركات.

تساعد الشركة رواد الأعمال في تأسيس أعمالهم في دبي وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، ويضم فريق العمل أكثر من 200 موظفة من مختلف أقسامها. إنه دليل على استعداد المنظمة لإدماج الموظفين بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم.

تتعاون شركة Commitbiz، التي لديها مكاتب في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مثل البحرين وعمان، مع قادة الصناعة لتقديم خدمات تسجيل الأعمال. تلعب الموظفات دورًا مهمًا في الإعداد التنظيمي حيث يعتنين بأشياء مثل شرح فرص العمل المتاحة للعملاء، والحصول على الموافقات اللازمة والحصول على تراخيص الأعمال ذات الصلة.

قال Manu Thomas V، المدير العام لشركة Commitbiz LLC : "لقد سعينا جاهدين لنكون الشركة الرائدة في هذا المجال، وتحقيق المساواة بين الجنسين هو خطوة في هذا الاتجاه .ونأمل أن تحفز المبادرات الرائدة مثل ممارسات وسياسات التوظيف الشاملة للنساء الآخرين وتساعد في سد الفجوة بين الجنسين".

حول شركة Commitbiz LLC

تأسست شركة Commitbiz LLC في عام 2007، وتقدم خدمات استشارية إدارية عالمية المستوى لرواد الأعمال. منذ إنشائها، كانت في طليعة تمكين تأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بطريقة خالية من المتاعب.

ويعمل مستشارو تأسيس الأعمال بشكل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة لمعالجة مخاوف العملاء بأفضل ما في وسعهم. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة بترسيخ مكان لها بين رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركة في ولاية قضائية أجنبية. من خلال تقديم حلول أعمال مخصصة وتجاوز معايير الاستشارات التجارية التقليدية، فقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة من المنظمات ذات السمعة الطيبة. ومن خلال الالتزام بشعارهم "دعم نمو الأعمال وضمان النجاح على المدى الطويل"، فإنهم يجعلون تأسيس الأعمال في الشرق الأوسط في متناول الجميع.

لقد قدمت الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات للشركات خدماتها لأكثر من 20 ألف عميل في مختلف البلدان والمناطق في الشرق الأوسط على مدى السنوات السبع عشرة الماضية. وهذا دليل على أنها تتمتع بمكانة خاصة بين رجال الأعمال الذين يبحثون عن تأسيس أعمالهم. للبدء في رحلة ريادة الأعمال، احجز استشارة مجانية معهم!

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