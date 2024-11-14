شركة Commitbiz LLC تحقق المساواة بين الجنسين في مكان العمل

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تمكنت شركة Commitbiz LLC من تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان عملهم. تبلغ نسبة الموظفين الذكور والإناث حاليًا 50:50. هذا التطور مهم للغاية لأنه يسلط الضوء على التزام المنظمة بالنهوض بالمرأة في قطاع الشركات.
تساعد الشركة رواد الأعمال في تأسيس أعمالهم في دبي وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، ويضم فريق العمل أكثر من 200 موظفة من مختلف أقسامها. إنه دليل على استعداد المنظمة لإدماج الموظفين بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم.
تتعاون شركة Commitbiz، التي لديها مكاتب في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مثل البحرين وعمان، مع قادة الصناعة لتقديم خدمات تسجيل الأعمال. تلعب الموظفات دورًا مهمًا في الإعداد التنظيمي حيث يعتنين بأشياء مثل شرح فرص العمل المتاحة للعملاء، والحصول على الموافقات اللازمة والحصول على تراخيص الأعمال ذات الصلة.
قال Manu Thomas V، المدير العام لشركة Commitbiz LLC : "لقد سعينا جاهدين لنكون الشركة الرائدة في هذا المجال، وتحقيق المساواة بين الجنسين هو خطوة في هذا الاتجاه .ونأمل أن تحفز المبادرات الرائدة مثل ممارسات وسياسات التوظيف الشاملة للنساء الآخرين وتساعد في سد الفجوة بين الجنسين".
حول شركة Commitbiz LLC
تأسست شركة Commitbiz LLC في عام 2007، وتقدم خدمات استشارية إدارية عالمية المستوى لرواد الأعمال. منذ إنشائها، كانت في طليعة تمكين تأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بطريقة خالية من المتاعب.
ويعمل مستشارو تأسيس الأعمال بشكل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة لمعالجة مخاوف العملاء بأفضل ما في وسعهم. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة بترسيخ مكان لها بين رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركة في ولاية قضائية أجنبية. من خلال تقديم حلول أعمال مخصصة وتجاوز معايير الاستشارات التجارية التقليدية، فقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة من المنظمات ذات السمعة الطيبة. ومن خلال الالتزام بشعارهم "دعم نمو الأعمال وضمان النجاح على المدى الطويل"، فإنهم يجعلون تأسيس الأعمال في الشرق الأوسط في متناول الجميع.
لقد قدمت الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات للشركات خدماتها لأكثر من 20 ألف عميل في مختلف البلدان والمناطق في الشرق الأوسط على مدى السنوات السبع عشرة الماضية. وهذا دليل على أنها تتمتع بمكانة خاصة بين رجال الأعمال الذين يبحثون عن تأسيس أعمالهم. للبدء في رحلة ريادة الأعمال، احجز استشارة مجانية معهم!
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