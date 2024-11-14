إطلاق Megaport في البرازيل، مما يوفر شبكة عالمية رائدة في الصناعة في أمريكا الجنوبية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Megaport Limited (بورصة أستراليا: MP1) والمعروفة باسم (Megaport) الرائدة عالميًا في مجال توفير الشبكات الخدمية (NaaS) عن توسعها الرسمي في البرازيل، إذ أطلقت خدمات الاتصال الخاصة بها في مدينة ساو باولو. يتيح هذا التوسع للمؤسسات ميزة الاتصال الآمن على المستويين المحلي والعالمي بين أكثر من 860 موقعًا لمراكز البيانات العالمية، و26 مركز تبادل للإنترنت، وأكثر من 410 موفري خدمات، بما في ذلك جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين، في أقل من 60 ثانية.
يسهم إطلاق شركة Megaport في البرازيل في تعزيز بصمة الشركة العالمية الرائدة في الصناعة في خمس قارات و26 بلدًا، تشمل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان.
ستتوفر المجموعة الكاملة من خدمات الربط البيني التي تقدمها Megaport في أربعة مواقع في ساو باولو، وهي: Equinix SP2 وEquinix SP4 وElea Digital SPO1 وTakoda SP1. وسيتمكن العملاء في هذه المواقع من الاستفادة من الحلول الرائدة التي تستخدم في حالات الربط المختلفة، مثل الربط بين مركز البيانات والسحابة، والربط بين مراكز البيانات، والربط بين السحابات، والربط بين الشبكات الطرفية. ونتيجةً لذلك، يمكن للشركات البرازيلية الاستفادة من الكفاءة التشغيلية وفرص التوسع العالمي التي تقدمها Megaport، على حين يمكن للشركات المتعددة الجنسيات التمتع بميزة الاتصال السلس وبدون تعقيدات في البرازيل.
على الرغم من أن البرازيل تتقدم على باقي دول أمريكا الجنوبية من حيث قدرات البنية التحتية الرقمية، فإن مشكلة البطء في توفير خدمات الاتصالات ما زالت تعوق سبل الابتكار في مجال الأعمال. والآن، وفي ظل إطلاق شركة Megaport، سيتمكن العملاء البرازيليون من الاستفادة من عمليات النشر السريعة وسرعات الاتصال العالمية التي تصل إلى 100 جيجابت في الثانية والبنية التحتية للشبكة القابلة للتطوير والتي يمكن الوصول إليها عبر بوابة الخدمة الذاتية وواجهة برمجة التطبيقات (API).
صرح Michael Reid، المدير التنفيذي في شركة Megaport، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء نقل ثورة الشبكات إلى السوق المزدهرة في البرازيل، في خطوة لتمكين العملاء المحليين والعالميين من مد جسور الاتصال بينهم وبين البرازيل وبقية العالم". "وعن طريق ربط أهم مراكز الشبكات في البرازيل بشبكتنا العالمية، يمكن للعملاء توفير خدمات اتصالات عالية السرعة لمئات مراكز البيانات وموفري الخدمات ومراكز تبادل الإنترنت في 60 ثانية."
سيتخذ مكتب Megaport في البرازيل من ساو باولو مقرًا رئيسيًا له تحت قيادة Adriano Bueno Rodrigues، القائد المتمرس في مجال الشبكات والاتصالات والمحمل بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال المبيعات، إذ ستسهم خبرته الثرية في تسريع وتيرة نمو الشركة وتوسعها في كل أنحاء البرازيل وأمريكا اللاتينية.
صرح Adriano Bueno، رئيس قسم المبيعات في البرازيل بشركة Megaport، قائلاً: "في ضوء الازدهار الذي تشهده الصناعات والتقدم السريع في التكنولوجيا، بات الاتصال الموثوق به بين السحابة ومراكز البيانات أمرًا حيويًا فاعلاً في نمو البرازيل". "وعن طريق إطلاق Megaport، يمكن للعملاء تعزيز سبل الابتكار ودفع عجلة النمو، على حين يمكن للشركات الدولية الاستفادة من السوق البرازيلية المزدهرة وتوفير فرص تجارية جديدة في كل أنحاء أمريكا اللاتينية."
كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأجل، تتطلع شركة Megaport بالفعل إلى إطلاق المرحلة التالية من خطة التوسع في كل أنحاء البرازيل. لمزيد من المعلومات عن خدمات Megaport في البرازيل، الرجاء زيارة megaport/pt .
نبذة عن Megaport
ينصب تركيز شركة Megaport على تغيير الآلية التي تربط بها الشركات بنيتها التحتية، مستعينةً بمنصة واحدة ذكية بسيطة وظيفتها إدارة كل اتصال. إن بناء شبكات آمنة وقابلة للتطوير ومرنة على بُعد نقرات بسيطة، ناهيك عن إمكانية الوصول إلى نقاط النهاية العالمية وإنشاء مسارات خاصة في دقائق. ثم إن شركة Megaport تحظى بثقة الشركات الرائدة في العالم، كما تمد جسور التعاون مع مقدمي الخدمات العالميين، ومشغلي مراكز البيانات، وشركات دمج الأنظمة، وشركات الخدمات المُدارة، فضلاً عن انتشار أعمالها في أكثر من 860 موقعًا فاعلاً على مستوى العالم. هذا، وقد حصلت شركة Megaport على شهادة ISO/IEC 27001. انضم إلى ثورة الشبكات على megaport .
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