إطلاق Megaport في البرازيل، مما يوفر شبكة عالمية رائدة في الصناعة في أمريكا الجنوبية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Megaport Limited (بورصة أستراليا: MP1) والمعروفة باسم (Megaport) الرائدة عالميًا في مجال توفير الشبكات الخدمية (NaaS) عن توسعها الرسمي في البرازيل، إذ أطلقت خدمات الاتصال الخاصة بها في مدينة ساو باولو. يتيح هذا التوسع للمؤسسات ميزة الاتصال الآمن على المستويين المحلي والعالمي بين أكثر من 860 موقعًا لمراكز البيانات العالمية، و26 مركز تبادل للإنترنت، وأكثر من 410 موفري خدمات، بما في ذلك جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين، في أقل من 60 ثانية.

يسهم إطلاق شركة Megaport في البرازيل في تعزيز بصمة الشركة العالمية الرائدة في الصناعة في خمس قارات و26 بلدًا، تشمل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان.

ستتوفر المجموعة الكاملة من خدمات الربط البيني التي تقدمها Megaport في أربعة مواقع في ساو باولو، وهي: Equinix SP2 وEquinix SP4 وElea Digital SPO1 وTakoda SP1. وسيتمكن العملاء في هذه المواقع من الاستفادة من الحلول الرائدة التي تستخدم في حالات الربط المختلفة، مثل الربط بين مركز البيانات والسحابة، والربط بين مراكز البيانات، والربط بين السحابات، والربط بين الشبكات الطرفية. ونتيجةً لذلك، يمكن للشركات البرازيلية الاستفادة من الكفاءة التشغيلية وفرص التوسع العالمي التي تقدمها Megaport، على حين يمكن للشركات المتعددة الجنسيات التمتع بميزة الاتصال السلس وبدون تعقيدات في البرازيل.

على الرغم من أن البرازيل تتقدم على باقي دول أمريكا الجنوبية من حيث قدرات البنية التحتية الرقمية، فإن مشكلة البطء في توفير خدمات الاتصالات ما زالت تعوق سبل الابتكار في مجال الأعمال. والآن، وفي ظل إطلاق شركة Megaport، سيتمكن العملاء البرازيليون من الاستفادة من عمليات النشر السريعة وسرعات الاتصال العالمية التي تصل إلى 100 جيجابت في الثانية والبنية التحتية للشبكة القابلة للتطوير والتي يمكن الوصول إليها عبر بوابة الخدمة الذاتية وواجهة برمجة التطبيقات (API).

صرح Michael Reid، المدير التنفيذي في شركة Megaport، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء نقل ثورة الشبكات إلى السوق المزدهرة في البرازيل، في خطوة لتمكين العملاء المحليين والعالميين من مد جسور الاتصال بينهم وبين البرازيل وبقية العالم". "وعن طريق ربط أهم مراكز الشبكات في البرازيل بشبكتنا العالمية، يمكن للعملاء توفير خدمات اتصالات عالية السرعة لمئات مراكز البيانات وموفري الخدمات ومراكز تبادل الإنترنت في 60 ثانية."

سيتخذ مكتب Megaport في البرازيل من ساو باولو مقرًا رئيسيًا له تحت قيادة Adriano Bueno Rodrigues، القائد المتمرس في مجال الشبكات والاتصالات والمحمل بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال المبيعات، إذ ستسهم خبرته الثرية في تسريع وتيرة نمو الشركة وتوسعها في كل أنحاء البرازيل وأمريكا اللاتينية.

صرح Adriano Bueno، رئيس قسم المبيعات في البرازيل بشركة Megaport، قائلاً: "في ضوء الازدهار الذي تشهده الصناعات والتقدم السريع في التكنولوجيا، بات الاتصال الموثوق به بين السحابة ومراكز البيانات أمرًا حيويًا فاعلاً في نمو البرازيل". "وعن طريق إطلاق Megaport، يمكن للعملاء تعزيز سبل الابتكار ودفع عجلة النمو، على حين يمكن للشركات الدولية الاستفادة من السوق البرازيلية المزدهرة وتوفير فرص تجارية جديدة في كل أنحاء أمريكا اللاتينية."

كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأجل، تتطلع شركة Megaport بالفعل إلى إطلاق المرحلة التالية من خطة التوسع في كل أنحاء البرازيل. لمزيد من المعلومات عن خدمات Megaport في البرازيل، الرجاء زيارة megaport/pt .

نبذة عن Megaport

ينصب تركيز شركة Megaport على تغيير الآلية التي تربط بها الشركات بنيتها التحتية، مستعينةً بمنصة واحدة ذكية بسيطة وظيفتها إدارة كل اتصال. إن بناء شبكات آمنة وقابلة للتطوير ومرنة على بُعد نقرات بسيطة، ناهيك عن إمكانية الوصول إلى نقاط النهاية العالمية وإنشاء مسارات خاصة في دقائق. ثم إن شركة Megaport تحظى بثقة الشركات الرائدة في العالم، كما تمد جسور التعاون مع مقدمي الخدمات العالميين، ومشغلي مراكز البيانات، وشركات دمج الأنظمة، وشركات الخدمات المُدارة، فضلاً عن انتشار أعمالها في أكثر من 860 موقعًا فاعلاً على مستوى العالم. هذا، وقد حصلت شركة Megaport على شهادة ISO/IEC 27001. انضم إلى ثورة الشبكات على megaport .

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