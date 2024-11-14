الاحتلال يهدم غرفة سكنية في الولجة غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفة سكنية في قرية الولجة غرب بيت لحم.
وأفاد عضو مجلس قروي الولجة أنور أبو التين، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات وآليات ثقيلة، شرعت بهدم غرفة سكنية تبلغ مساحتها 60 متر مربع، تتبع لبناء يعود للمواطن حسن مصطفى صلاح، بحجة عدم الترخيص.
ونفذت سلطات الاحتلال
خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.
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