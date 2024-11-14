الاحتلال يهدم غرفة سكنية في الولجة غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفة سكنية في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي الولجة أنور أبو التين، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات وآليات ثقيلة، شرعت بهدم غرفة سكنية تبلغ مساحتها 60 متر مربع، تتبع لبناء يعود للمواطن حسن مصطفى صلاح، بحجة عدم الترخيص.

ونفذت سلطات الاحتلال

خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.