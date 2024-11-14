الأسعار تواصل صعودها الحاد في غزة وتنخفض في الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN - أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول الماضي، نتيجة استمرار صعوده في قطاع غزة رغم انخفاضه في الضفة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 9.19% خلال شهر تشرين أول، 10/2024، مقارنة مع شهر أيلول 2024، بواقع 19.84% في قطاع غزة، بينما انخفض في الضفة (بدون القدس) بنسبة 1.01%، وفي القدس بنسبة 0.41%.

وعزا الإحصاء ارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 144.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 74.41%، وأسعار البيض بنسبة 61.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 61.21%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 59.55%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.02%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 24.42%، وأسعار البنزين بنسبة 3.85%.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2024 مع شهر تشرين الأول 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 70.40%، (بواقع 309.41% في قطاع غزة، وبنسبة 3.03% في القدس، وبنسبة 1.85% في باقي الضفة.

جغرافيا، فقد

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 19.84% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع نتيجة ندرتها جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من عام، وما يرافقه من حصاص ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وخلال تشرين الأول، بلغ متوسط سعر

السميد 24 شيقلا/كغم، واسطوانة الغاز 680 شيقلا/اسطوانة 12 كغم، وعدس حب جاف 14 شيقلا/كغم، وحمص حب جاف 22 شيقلا/كغم، وفول حب 14 شيقلا/كغم، وفاصولياء ناشفة حب 10 شواقل/كغم، والبصل الناشف 96 شيقلا/كغم، والثوم الناشف 223 شيقلا/كغم، وزيت الزيتون 71 شيقلا/كغم، وزيت عباد الشمس 106 شيقل/3لتر، والسكر 38 شيقلا/كغم، والدجاج 86 شيقلا/كغم، والبطاطا 66 شيقلا/كغم، والبيض 189 شيقلا/2 كغم، والملح 6 شواقل/كغم، والبرغل 10 شواقل/كغم، ومياه معدنية 4 شواقل/1.5 لتر، والقهوة 108 شواقل/كغم، وسمك البوري 200 شيقل/كغم، والمعكرونة 4 شواقل/350 غم، والديزل 57 شيقلا/لتر، والبندورة بيوت بلاستيكية 99 شيقلا/كغم، والكوسا 25 شيقلا/كغم، والباذنجان 27 شيقلا/كغم، وملوخية خضراء مفرطة 53 شيقلا/كغم، والفليفلة الملونة 65 شيقلا/كغم، وحبوب الاطفال سيرلاك 33 شيقلا/علبة 400 غم.

على مدى 12 شهرا

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا بنسبة 359% في تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023.

في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (بدون القدس) انخفاضاً بنسبة 1.01% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024، نتيجة انخفاض أسعار البيض بنسبة 22.30%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.46%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.18%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.45%، وأسعار المحروقات البنزين بنسبة 1.76%، والديزل بنسبة 1.48%.

وفي القدس،

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً بنسبة 0.41% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.42%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.04%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.76%، وأسعار الديزل بنسبة 1.68%، والبنزين بنسبة 1.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.26%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.29%.