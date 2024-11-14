شبهات بابتزاز ضابط وتغيير بروتوكولات: رئيس مكتب نتنياهو يخضع للتحقيق

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يخضع رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، اليوم الخميس، إلى التحقيق تحت طاءلت التحذير في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في "القضايا الأمنية" المرتبطة بمكتب بنيامين نتنياهو.

ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب. وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.

وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيُستجوب برافرمان في إطار الشبهات بأنه كان متورطًا في قضية "البروتوكولات"، حيث يُزعم أنه حاول "تعديل" البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية. وبحسب الشبهات، فقد مارس ضغطًا على نفس الضابط الذي حاول ابتزازه.

والبروتوكولات التي حاول المسؤولون في مكتب نتنياهو "تزويرها"، وفقا للشبهات، تتعلق بتوثيق محاضر اجتماعات ومداولات سرية تخص عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويُعتبر برافرمان، البالغ من العمر 65 عامًا، شخصية قوية في مكتب نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحورنوت"، ووصف أحد الوزراء برافرمان، بحسب الصحيفة، قائلا: "إنه شخص ذو أعصاب باردة إلى حد غير طبيعي. إنه شخصية جبانة. سيحرص جيدًا على عدم التورط في تصرفات مخالفة للأنظمة، لكنه دائمًا يستطيع أن يلقي اللوم على شخص آخر".

وفي بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تبين أن برافرمان هو المسؤول الرفيع المتهم بأنه كان يمتلك توثيقًا شخصيًا لضابط وحاول ابتزازه، هاجم نتنياهو جهاز إنفاذ القانون وقدم دعمه لبرافرمان. وقال نتنياهو في بيان مصور نشره يوم الأحد: "في الأيام الأخيرة، تعرض مكتبي لهجوم عنيف".

وأضاف: "بينما تعمل حكومتي والمجلس الوزاري (الكابينيت) تحت قيادتي دون توقف لصد أعدائنا الذين يسعون لتدميرنا، وبينما أدير الحرب وأواجه الهجمات الدولية من جبهات مختلفة، نواجه الآن جبهة أخرى – الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام".

واتهم نتنياهو بأن "منذ بداية الحرب، غمر موجة من التسريبات الجنائية والخطيرة دولة إسرائيل. هذه التسريبات الجنائية والخطيرة ترافقها أحيانًا أكاذيب وافتراءات لا أساس لها. موجة من التسريبات من الكابينيت السياسي-الأمني، ومن الكابينيت الحربي في وقتها، وفريق المفاوضات".

واعتبر أن "هذه التسريبات تقدم معلومات حيوية لإيران وحزب الله وحماس، معلومات تهدد الدولة، تهدد مقاتلينا، وتهدد حتى عودة أسرانا". وأضاف: "حزب الله وإيران يحصلان، أحيانًا بشكل مباشر، على محاضر من مناقشاتنا حول طرق العمل ضدهم والاختلافات بيننا".

وألمح إلى تطبيق انتقائي للقانون: "لم تُجرَ أي تحقيقات بشأن هؤلاء. صفر. وهذا حدث رغم طلباتي المتكررة لفتح تحقيقات. لا يتم التحقيق في الأمر، لماذا؟ لأن الهدف ليس حماية أمن الدولة. الهدف هو دفع أجندة من الضعف والتنازلات، في خضم الحرب".