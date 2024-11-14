أطباء بلا حدود تدين استهداف الاحتلال مواصي خان يونس وإلحاق أضرار بعيادة تابعة لها

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - أدانت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء أمس الأربعاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي المكتظة بالنازحين والسكان في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بعيادة الرعاية الصحية التابعة لها في المنطقة.

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قرابة الساعة 11 صباحًا، شُنّت غارة جوية على منطقة المواصي المكتظة بالسكان في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأُبلغ عن سقوط ضحايا. لم يكن أمام أطباء بلا حدود سوى بضع دقائق لإخلاء عيادة الرعاية الصحية التابعة لها والواقعة على بعد قرابة 250 مترا من مكان الهجوم".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل وإصابة أكثر من 20 مواطنا آخرين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي غرب خان يونس، صباح اليوم.

ونقلت المنظمة عن منسقتها مريم قولها: "كان الانفجار ضخمًا. لم نتلق أمر إخلاء رسمي من القوات الإسرائيلية، بل أخطرنا السكان. أجلينا كل من الموظفين والمرضى من العيادة. وجدنا فيما بعد المعدات وقد دُمّرت في المنشأة وأصابت الشظايا محطة تحلية المياه".

وأوضحت المنظمة: "كان هناك قرابة 500 مريض ومقدمي رعاية قبل الإخلاء. يُجري فريق أطباء بلا حدود ما بين 600 إلى 700 استشارة خارجية في العيادة يوميًا، والتي سيُعاد افتتاحها نظرًا للاحتياجات الملحة للسكان الذين يعيشون في الخيام وبظروف قاسية".

وأكدت المنظمة أن "استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها آمنة، يمثل دليلًا آخر على الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين والقانون الإنساني".

وأضافت: "ندين بشدة مثل هذه الهجمات وندعو مرة أخرى إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين".