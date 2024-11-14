اتهام مسؤول في سي آي إيه بتسريب خطط إسرائيل لضرب إيران

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - كشفت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء أن السلطات وجهت اتهاما إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالضلوع في تسريب وثائق سرية بشأن خطط إسرائيل للقيام برد عسكري على إيران.

وأظهرت سجلات محكمة اتحادية أن موظفا في الحكومة الأميركية وجهت إليه اتهامات بتسريب معلومات سرية عن الدفاع الوطني.

وتتضمن لائحة الاتهام لآصف وليام رحمن تهمتين تتعلقان بنقل معلومات سرية عمدا، دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التسريب.

وذكرت الصحيفة أن آصف وليام -الذي عمل لصالح "سي آي إيه" خارج الولايات المتحدة- اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزيرة غوام اليوم الخميس، قبل نقله للمحاكمة في المنطقة الشرقية من فرجينيا.

وأضافت أن آصف وليام -الذي كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية- وُجهت إليه تهمتان في فرجينيا الأسبوع الماضي تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية وطنية ونقلها.

وكان حساب على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور" نشر ما بدا أنها وثائق للوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية التي شاركت معلومات بشأن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران.

وقال حساب "ميدل إيست سبكتاتور" إنه تلقى الوثائق من مصدر مجهول، وإنه لا تربطه أي صلة بالمصدر الأصلي الذي سرب الوثائق، ولا يمكنه التحقق من صحتها.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت إسرائيل وقتها بأن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية، وردّت إسرائيل بموجة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران أواخر الشهر الماضي.