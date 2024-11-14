بوريل يقترح تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) بروكسل / PNN - اقترح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب ادعاءات بأنها انتهكت حقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة.

ونقل موقع "يورونيوز" عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن بوريل، طرح مقترحه لأول مرة خلال اجتماع للسفراء، أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعيد طرحه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الاثنين المقبل.

وأرجع بوريل، مقترحه إلى ادعاءات انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يحتاج إلى إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتى يتم تنفيذه، ومن المستبعد التوصل إلى إجماع بسبب الانقسامات داخل الاتحاد بشأن إسرائيل والقضية الفلسطينية.

ومنتصف شباط/فبراير الماضي، طالبت إسبانيا وأيرلندا، الاتحاد الأوروبي، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة المشتركة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار، أنه "إذا اتضح أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما"، فيجب على المفوضية أن تقترح "إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلّفت نحو 147 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.