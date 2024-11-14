أبو الغيط يدعو في رسالتين إلى بلينكن وبوريل إلى التدخل بقوة لإنقاذ الأونروا

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمينة الأوروبية "جوزيب بوريل" في رسالتين بالتدخل بقوة من أجل إنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح له، اليوم الخميس، أن الرسالتين تناولتا القانون الذي أصدره الكنيست مؤخراً حول حظر نشاط "الأونروا"، كما تضمنتا تحذيرا مفصلا من مخاطر تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة.

وجاء في الرسالتين: لطالما اعتبرت الجامعة العربية "الأونروا" دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها إن حدث سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، خاصة أن القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.

وأضاف رشدي، أن الرسالة إلى بلينكن تضمنت أيضا إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من الأونروا، إذ استأنفت اسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع، وقال إن الرسالتين ناشدتا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية.