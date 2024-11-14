شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال الحربي أغار على بلدة البازورية، ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين لبنانين، وإصابة آخرين بجروح، كما استشهد مواطنان آخران إثر غارة بلدة الجميجمة.

كما تجددت غارات الاحتلال، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، إذ استهدفت مناطق حارة حريك، الغبيري، الشويفات، برج البراجنة، الشياح ومار ميخائيل.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وبلدات مجدل زون، الناقورة، شمع، المنصوري، يحمر الشقيف، بنت جبيل، حانين، ياطر، كفرا، صربين، الصوانة، حداثا، شقرا، مجدل سلم، برعشيت، كونين، عيناثا، عين بعال، بيت ليف، خربة سلم والطيري في جنوب لبنان.