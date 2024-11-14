شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وأفاد شهود عيان، بأن طيران الاحتلال الحربي أغار على بلدة البازورية، ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين لبنانين، وإصابة آخرين بجروح، كما استشهد مواطنان آخران إثر غارة بلدة الجميجمة.
كما تجددت غارات الاحتلال، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، إذ استهدفت مناطق حارة حريك، الغبيري، الشويفات، برج البراجنة، الشياح ومار ميخائيل.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وبلدات مجدل زون، الناقورة، شمع، المنصوري، يحمر الشقيف، بنت جبيل، حانين، ياطر، كفرا، صربين، الصوانة، حداثا، شقرا، مجدل سلم، برعشيت، كونين، عيناثا، عين بعال، بيت ليف، خربة سلم والطيري في جنوب لبنان.
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