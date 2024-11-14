مزاعم تشير إلى أن كيت ميدلتونقد تكون قد اختلقت أو بالغت في تشخيصها للسرطان من أجل التغطية على تحدياتها الشخصية

(MENAFN
) ظهرت مزاعم تشير إلى أن كيت ميدلتون، زوجة ولي عهد بريطانيا، قد تكون قد اختلقت أو بالغت في تشخيصها للسرطان من أجل التغطية على تحدياتها الشخصية, هذه الادعاءات نشأت بسبب خطأ وقع من قبل الصحفية الملكية ريهانون ميلز، التي أفادت في سبتمبر بشكل غير صحيح أن ميدلتون لم تُشخَّص بالسرطان، بل تم تشخيصها بـ "خلايا ما قبل السرطان, "والخطأ، الذي نُشر في البداية من قبل وسيلة إعلامية بريطانية، عاد ليطفو على السطح مؤخراً، مما أثار مجدداً نظريات مؤامرة حول صحة أميرة ويلز, وقع الخطأ أثناء تغطية ميلز لفيديو نشرته كيت وكينسينغتون بالاس في 9 سبتمبر، حيث أعلنت ميدلتون عن تعافيها من العلاج الكيميائي واستعدادها للعودة إلى واجباتها الملكية، مؤكدة أنها "خالية من السرطان".
وفي المقال الأصلي، كتبت ميلز: "في مارس الماضي، أكدت الأميرة أنه تم العثور على خلايا سرطانية سابقة بعد جراحة في البطن وأنها ستخضع للعلاج الكيميائي الوقائي, " كان هذا يشير إلى فيديو نشرته ميدلتون في 22 مارس، حيث شرحت غيابها منذ ديسمبر 2023, في الفيديو، أوضحت ميدلتون أنها خضعت لجراحة كبرى في البطن في يناير، وكان يُعتقد في البداية أن حالتها غير سرطانية, ومع ذلك، أظهرت الفحوصات ما بعد الجراحة وجود خلايا سرطانية، مما دفع الأطباء إلى توصيتها بالخضوع للعلاج الكيميائي الوقائي, وأشار الخبراء الطبيون إلى أن ميدلتون لم تستخدم مصطلح "السرطان السابق" في فيديوها، كما أن قصر كينسينغتون لم يستخدم هذا المصطلح في تصريحاته الرسمية, ويُعد التمييز بين "خلايا السرطان السابقة" و"السرطان" أمرًا مهمًا، إذ أن المصطلحين ليسا مترادفين.
في حين التقرير الأصلي من ميلز استخدم مصطلح "خلايا السرطان السابقة" بشكل غير صحيح، مما أدى إلى حدوث لبس, تم تصحيح الخطأ فقط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما تم تحديث المقال ليُذكر أن ميدلتون أكدت تلقيها للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف السرطان في الفحوصات, أثار التأخير في تصحيح الخطأ تساؤلات، نظرًا لأن ميلز هي جزء من "الرويال روتا"، وهي مجموعة من الصحفيين الملكيين الذين يتمتعون بوصول خاص إلى الأحداث الملكية والمعلومات, وتم تضمين التصحيح في المقال المحدث، لكن اللبس الناجم عن الخطأ الأول لا يزال يجذب الانتباه، حيث تواصل الصحفيون التواصل مع قصر كينسينغتون للحصول على مزيد من التوضيح.
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