وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعبر عن دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار حقيقي وطويل الأمد في غزة

(MENAFN
) عبّر وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء الموافق 13نوفمبر, عن دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق نار حقيقي وطويل الأمد في غزة، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين, وأكد أن الحل الأكثر فعالية لتخفيف المعاناة في غزة هو إنهاء الصراع المستمر, وأثناء زيارته إلى بروكسل، وصف بلينكن الوضع في غزة خلال الأشهر الماضية بالكارثي، مشددًا على أن أفضل طريقة لمعالجة الاحتياجات الملحة لسكان غزة هي من خلال وقف إطلاق النار, وأكد أن إدارة بايدن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، على الرغم من أنه أشار إلى أن حماس لا تبدو مهتمة بتحقيق هذه الأهداف.
كما شدد بلينكن على مسؤولية إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية, وأضاف أنه ليس فقط شاحنات المساعدات التي يجب أن تدخل غزة، بل أيضًا الشاحنات التجارية التي تحمل السلع لتلبية احتياجات السكان الأوسع, وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل قد حققت أهدافها العسكرية وفقًا لمعاييرها الخاصة، مما يعني أنه حان الوقت لإنهاء الصراع, وفيما يتعلق بالمهلة التي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل لمدة 30 يومًا لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، ذكر بلينكن أن تقييمات الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل لا تعيق المساعدات، وبالتالي فهي لا تنتهك القانون الأمريكي, ومع ذلك، انتقدت ثماني منظمات إغاثة دولية إسرائيل لعدم تحسين الوصول إلى المساعدات كما كان مطلوبًا، في حين حذر خبراء الأمن الغذائي من أن المجاعة قد تصبح وشيكة في بعض مناطق غزة, ومنذ تصعيد العنف في غزة في 7 أكتوبر 2023، دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بقوة, ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولاية بايدن في يناير، ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وفي تطور ذي صلة، من المتوقع أن يناقش بايدن قضية السجناء الأمريكيين المحتجزين لدى حماس خلال لقائه مع ترامب, وأفادت تقارير "أكسيوس" أن بايدن سيلتقي أيضًا مع أسر السجناء الأمريكيين السبعة المحتجزين في غزة, وفي الوقت نفسه، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن قطر ومصر تشاركان في مفاوضات لتسهيل الإفراج عن السجناء، بينما عبرت أسر المعتقلين عن مخاوف متزايدة بشأن تدهور فرص بقاء أحبائهم على قيد الحياة, ويعتقد البيت الأبيض أن هناك عدة طرق محتملة للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن السجناء.
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