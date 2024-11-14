الخبير العسكري والاستراتيجي يشرح أن الاستراتيجية السياسية لإسرائيل تهدف إلى إعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة

(MENAFN
) شرح الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الاستراتيجية السياسية لإسرائيل تهدف إلى إعادة إقامة المستوطنات في قطاع غزة وتهجير السكان من المناطق الشمالية، إلا أن هذه الخطة تواجه عقبات كبيرة, وجاءت تصريحات الدويري تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة *هآرتس*، الذي كشف أن الجيش الإسرائيلي يبني نقاط استيطانية كجزء من استراتيجية طويلة الأمد للبقاء في غزة, وأشارت الصور الفضائية والمصادر التي استند إليها التقرير إلى أن الجيش يفتح محاور جديدة، ويبني طرقًا واسعة، ويهدم بشكل منهجي المباني المتبقية في المنطقة.
وأشار اللواء الدويري إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة عبر فصل المنطقة الشمالية عن الوسطى والجنوبية, ولفت إلى أن أكبر القلق يكمن في تفتيت غزة على محاور استراتيجية مثل محاور نتساريم وفيلادلفيا، وهو ما قد يعني قطع غزة عن العالم الخارجي, وبينما أقر الدويري بأن الخطة الإسرائيلية ليست جديدة، إلا أنه أشار إلى أنها قد اكتسبت زخمًا في الآونة الأخيرة مع الجهود المبذولة لعزل شمال غزة عن مدينة غزة, وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع محور نتساريم من مسافة اثنين إلى ثمانية كيلومترات، وبناء طرق مرصوفة، ومد خطوط كهرباء، وإنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة, كما تم بناء طرق جديدة في منطقة كيسوفيم في محيط غزة، بالإضافة إلى توسيع شارع الرشيد في المنطقة الغربية من خان يونس والمواصي في جنوب غزة, كما تم تمديد محور فيلادلفيا لمسافة كيلومترين.
كما ربط الدويري هذه التطورات مع استراتيجية عسكرية إسرائيلية أوسع تُعرف بـ "خطة الجنرالات"، التي تهدف إلى إخلاء المنطقة بأكملها من نتساريم في الشمال وليس فقط من محافظة الشمال, وأوضح أن إسرائيل تعمل بنشاط على تشجيع الاستيطان في المنطقة الشمالية، بل نظمت جولات بحرية لإقناع المستوطنين بالانتقال إليها, وفي مناقشة إمكانية تحقيق هذا الهدف الإسرائيلي، أخذ اللواء الدويري في اعتباره السياقات الإقليمية والدولية والعربية، بالإضافة إلى الحصار المستمر على غزة الذي دام الآن 404 أيام, وبينما أقر باستمرار المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات نوعية وإظهار الصمود، شدد على أن الواقع الميداني يفرض تحديات كبيرة, ومع ذلك، أكد الدويري أن المعضلة الرئيسية التي تواجه إسرائيل وأنصار التوسع الاستيطاني هي ارتباط الفلسطينيين في غزة العميق بأرضهم وخراب منازلهم.
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