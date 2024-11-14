حزب الله يشن هجومًا مضادًا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل

(MENAFN
) في رد على سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، شنّ حزب الله هجومًا مضادًا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه شمال إسرائيل, وقد تم الإبلاغ عن انفجارات واعتراضات صواريخ
في منطقة الجليل الغربية نتيجة لهذه الهجمات, وأكد حزب الله أنه استهدف قاعدة "أموس" العسكرية في شمال إسرائيل، التي تبعد 55 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية بالقرب من مدينة عفولة، باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة, وأوضح الحزب أن ضرباته كانت دقيقة في أهدافها.
ومن جهة أخرى، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في جبل لبنان، مما أسفر عن مقتل ثمانية لبنانيين وإصابة آخرين، بينما نشب حريق في المبنى المستهدف, كما شنّت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الضواحي الجنوبية لبيروت، استهدفت مناطق مثل حارة حريك، بئر العبد، الليلكي، وغبيري، بما في ذلك مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك, كما طالت الغارات بلدات مجدل زون وزبقين في جنوب لبنان, وأصدرت القوات الإسرائيلية تحذيرات لإخلاء السكان من منطقتين في جنوب بيروت، استعدادًا لقصف ستة مبانٍ, في الوقت نفسه، تم سماع انفجارات في منطقة حيفا شمال إسرائيل، بينما أطلق حزب الله قذائف صاروخية على تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة ساسا, كما أفيد بأن صاروخًا سقط على منزل في معلوت-ترشيحا في الجليل الغربي.
كما أعلن حزب الله أيضًا مسؤوليته عن اعتراض طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين من نوع "هيرميس 900" و"هيرميس 450" في الأجواء فوق قطاع غزة الأوسط، مما اضطرهما للانسحاب, في نفس الوقت، أطلقت السلطات الإسرائيلية صافرات الإنذار في بلدات شمالية مثل رأس الناقورة، كفر فرديم، ومعاليه ترشيحا، بسبب النشاط الجوي للطائرات المسيّرة, وأكدت القوات الإسرائيلية إطلاق حوالي 20 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل، تم اعتراض معظمها، بالإضافة إلى أربعة طائرات مسيّرة, ,في نهاريا، استجابت فرق الطوارئ الإسرائيلية لهجوم صاروخي من لبنان أسفر عن مقتل شخصين على الأقل واندلاع عدة حرائق, وذكرت القوات الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بينما تم اعتراض البعض الآخر بواسطة أنظمة الدفاع.
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