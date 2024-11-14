الشرطة الهولندية تعتقل العشرات من الأشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في وسط أمستردام

(MENAFN
) في مساء يوم الأربعاء الموافق 13نوفمبر، اعتقلت الشرطة الهولندية العشرات من الأشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في وسط أمستردام، الذي جاء في تحدٍ لحظر مفروض بعد أعمال عنف وقعت حول مباراة كرة قدم بين نادي أياكس الهولندي ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي, جاء الاحتجاج بعد مواجهات عنيفة بين مجموعات مؤيدة لفلسطين وأخرى مؤيدة لإسرائيل قبل وبعد المباراة, ,تجمع المتظاهرون في ساحة دام، حيث ارتدى الكثير منهم الكوفية ورفعوا الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات مثل "أمستردام تقول لا للإبادة" و"فلسطين حرة", أحاطت قوات مكافحة الشغب بالمتظاهرين واعتقلت العديد منهم، وقامت بتوجيههم إلى الحافلات التي كانت تنتظر في المكان، وفقًا للتقارير.
وبعد أعمال العنف التي وقعت في الأسبوع السابق، استخدمت السلطات الهولندية صلاحيات الطوارئ لتنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق واعتقال أو ترحيل مئات من المحتجين, وقال المتظاهر ماكس فان دن بيرغ، البالغ من العمر 32 عامًا، في تصريحات للصحافة: "نحن نقول: حرروا فلسطين، توقفوا عن قتل الأبرياء، توقفوا عن قتل الأطفال"، ودعا هولندا إلى وقف دعمها لإسرائيل, ,بدأت أعمال العنف التي أدت إلى تصاعد التوترات الأسبوع الماضي، عندما هاجم مشجعو مكابي تل أبيب سيارة أجرة، وأحرقوا علم فلسطين، واعتدوا على المتظاهرين المناهضين لإسرائيل, ردت الجماعات المؤيدة لفلسطين بملاحقة مشجعي مكابي وضربهم، مما أسفر عن إصابات عدة, وقد دان المسؤولون الإسرائيليون والهولنديون هذه الهجمات باعتبارها معادية للسامية، في حين دافع المؤيدون لفلسطين عن أفعالهم باعتبارها ردًا على استفزازات من مشجعي مكابي.
في حين من بين الـ 62 شخصًا الذين تم اعتقالهم في إطار أعمال العنف، بما في ذلك 10 إسرائيليين، تواصل الشرطة البحث عن مشتبه بهم آخرين, كما تم اعتقال المزيد من الأشخاص خلال أعمال شغب وقعت مساء الإثنين في أحياء غرب أمستردام ذات الأغلبية المهاجرة، حيث أظهر الشبان الهولنديون من أصل مغاربي تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة, ,عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، غيديون ساعر، عن استيائه من العدد القليل من الاعتقالات، واصفًا إياها بأنها "قليلة جدًا", كما ذكر أن عمدة أمستردام، فيمكه هالزما، أبلغته بتشكيل فريق تحقيق خاص للتحقيق في الحادث، لكنه أشار إلى أن عدد الاعتقالات حتى الآن غير كافٍ.
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