القيادة المركزية الأمريكية (سنتكم) تعلن عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة ضد المنشآت العسكرية الحوثية

(MENAFN
) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكم) عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة ضد المنشآت العسكرية الحوثية وأنظمة الأسلحة في اليمن، مستهدفة مواقع رئيسية بين 9 و10 نوفمبر, ووفقًا لبيان صدر مساء الأربعاء الموافق 13نوفمبر، تركزت الضربات على منشآت تخزين الأسلحة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي, وكانت هذه المنشآت تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة استخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأمريكية، وكذلك السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وبحر عمان.
كما شملت العملية وحدات من سلاح الجو الأمريكي والبحرية، بما في ذلك طائرات "اف 35سي" المقاتلة، ووُصفت بأنها إجراء استباقي ردًا على الهجمات المستمرة التي شنها الحوثيون على الشحن الدولي والأصول البحرية الأمريكية, وكان الهدف من العملية هو تقويض قدرة الحوثيين على تهديد الاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة التجارية, وأشار البيان أيضًا إلى أن المدمرات الأمريكية, إلى جانب الطائرات التابعة للقوات الجوية والبحرية، قد اعترضت بنجاح عددًا من الأسلحة الحوثية أثناء عبورها مضيق باب المندب, وقامت هذه القوات برد هجمات متعددة، بما في ذلك ثمانية طائرات مسيرة، وهجومًا واحدًا باتجاه واحد، وخمسة صواريخ باليستية، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، مما ضمن سلامة السفن وأطقمها.
ولم يُسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية، وأكدت القوات المسلحة التزامها المستمر بحماية القوات الأمريكية والشركاء الإقليميين وطرق الشحن الدولية، مع الحفاظ على الاستقرار في المنطقة, واختتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بتأكيد يقظتها في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وبحر عمان، وتعهدت بمواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تهديدات للسلام والاستقرار الإقليمي, وقد تم إرفاق البيان بفيديو يوثق لحظة استهداف مركبة عسكرية حوثية محملة بالأسلحة والمعدات في ضربات جوية, وتمثل العملية تصعيدًا في العمليات العسكرية الأمريكية الهادفة إلى القضاء على تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، مما يشير إلى تحول نحو ضربات استباقية ردًا على الهجمات المستمرة على حركة الملاحة العالمية.
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