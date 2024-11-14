الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن يجتمعان

(MENAFN
) اجتمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب
والرئيس جو بايدن يوم الأربعاء الموافق 13نوفمبر, لأول مرة منذ إعادة انتخاب ترامب، مؤكدين التزامهما بانتقال سلس للسلطة المقرر في يناير, وجلس الزعيمان معًا في المكتب البيضاوي، أمام نار مشتعلة، في مشهد هادئ رغم التوترات السياسية والمنافسة الطويلة بينهما, أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن الاجتماع استمر نحو ساعتين، تم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا الهامة، بما في ذلك الأمن القومي والتحديات الداخلية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.
كما أوضح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن بايدن شدد على أهمية دعم أوكرانيا باعتباره مصلحة للأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن أوروبا القوية والمستقرة ضرورية لمنع الولايات المتحدة من التورط في صراعات إضافية, من جانبه، جدد ترامب هدفه في إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا بسرعة، رغم أنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك, وكشف ترامب لاحقًا أنهما ناقشا أيضًا الوضع في الشرق الأوسط خلال الاجتماع، وقال إن بايدن عبر عن آرائه بشأن القضايا الجيوسياسية الحالية, ووصف ترامب تبادل الآراء بأنه كان وديًا، مشيرًا إلى أن بايدن كان "ودودًا جدًا" طوال المناقشة.
وعلى الرغم من هزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020، وانسحابه لاحقًا من سباق 2024 بعد مناظرة مثيرة للجدل بينهما، فقد طمأن الرئيس المنتخب ترامب بأن انتقال السلطة سيكون سلسًا, وقال بايدن لترامب: "نتطلع إلى انتقال سلس وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولك على ما تحتاجه, مرحبًا بك مجددًا, " بدوره، شكر ترامب بايدن، قائلاً: "السياسة قاسية، ولكن اليوم هو عالم لطيف, أقدر هذا الانتقال السلس، جو, " ويُعد هذا الاجتماع تباينًا كبيرًا عن انتخابات 2020 عندما لم يُظهر ترامب نفس الالتزام تجاه بايدن, ورغم اختلافاتهم، خصوصًا في القضايا مثل التغير المناخي وعلاقاتهم مع روسيا، أشار جان-بيير إلى أن بايدن يؤمن بـ"القيم" وأهمية انتقال السلطة السلمي, كما رحبت السيدة الأولى جيل بايدن بترامب عند وصوله، وقدمت له البيت الأبيض رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد له ولزوجته ميلانيا، معبرة عن استعداد الإدارة لتقديم المساعدة خلال عملية الانتقال, وتم الاجتماع وسط توترات مستمرة، حيث يتهم بايدن ترامب بشكل متكرر بأنه يهدد الديمقراطية، بينما يواصل ترامب نشر ادعاءات كاذبة حول وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات بعد هزيمته في 2020.
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