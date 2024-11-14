الحزب الجمهوري يتمكن من تحقيق نصر كبير

(MENAFN
) في أعقاب الانتخابات الأمريكية الحاسمة في 5 نوفمبر 2024، تمكن الحزب الجمهوري من تحقيق نصر كبير، حيث احتفظ بسيطرته على مجلس النواب, وهذه النتيجة الهامة، إلى جانب إعادة انتخاب دونالد ترامب
بشكل حاسم رئيسًا، تعزز من السلطة المحافظة في كلا المجلسين في الكونغرس وتقوي قدرة ترامب على دفع أجندته السياسية خلال فترته الثانية.
ووفقًا لتقارير شبكة "سي ان ان" و"ان بي سي"، تمكن الجمهوريون من الفوز بـ 218 من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب، مما يضمن لهم الأغلبية ويزيد من قدرتهم على تمرير التشريعات دون مقاومة تذكر, تأتي هذه النتيجة في مجلس النواب عقب فوز الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على الكونغرس, ومع وجود الكونغرس بقيادة الحزب الجمهوري، يدخل ترامب (الذي يبلغ من العمر 78 عامًا) فترته الثانية في منصبه بميزة سياسية قوية، مما يوفر له الأساس لتنفيذ أولوياته، بما في ذلك قوانين الهجرة الصارمة، وتخفيض الضرائب، وتقليص اللوائح الحكومية, وأعرب القادة الجمهوريون عن ثقتهم في النتائج، حيث وصف النائب مايك جونسون، الذي يُتوقع أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب، الانتخابات بأنها "انتصار حاسم" يعكس رغبة الشعب الأمريكي في الاستمرار في السياسات ذات الأولوية "لأمريكا أولًا", توفر هذه الحكومة الموحدة فرصة نادرة لترامب لدفع أجندته التشريعية مع معارضة محدودة من الديمقراطيين، الذين أصبح لديهم تأثير ضئيل في الكونغرس.
كذلك في السباق الرئاسي، حقق ترامب انتصارًا واضحًا على نائب الرئيس كامالا هاريس، حيث فاز في التصويت الشعبي بنسبة 50, 2% من الأصوات، وفاز بشكل حاسم في الولايات المتأرجحة الرئيسية ليحصل على 312 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا بكثير الـ 270 صوتًا المطلوبة للفوز, ومع سيطرة الجمهوريين على كل من السلطة التنفيذية والتشريعية، يتطلع ترامب الآن لدفع أجندته المحافظة إلى الأمام، مع التركيز على تخفيض الضرائب، وفرض قوانين هجرة أكثر صرامة، وإلغاء اللوائح الحكومية التي تهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد, هذه الانتخابات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الحوكمة الأمريكية، حيث ستصبح رؤية ترامب للبلاد هي المركز، مدعومة من أغلبية جمهورية قوية.
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