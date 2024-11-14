حضور فرنسي قوي في معرض الخمسة الكبار 2024 لتعزيز تواجد فرنسا في السوق من خلال حلول البناء المستدامة

(MENAFN
- BUSINESSFRANCE) الإمارات العربية المتحدة - 11 نوفمبر 2024: يعود الجناح الفرنسي إلى معرض الخمسة الكبار- The Big 5 Global الذي يقام في دبي خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الحالي، من خلال مشاركة 19 شركة فرنسية رائدة، تشتهر بخبرتها في مجال أدوات البناء، التشطيبات الداخلية والخارجية وحلول البناء المبتكرة. وباعتباره الحدث الصناعي الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط، يوفر معرض الخمسة الكبار لقادة قطاع الصناعة الفرنسيين منصة فريدة للتواصل مع قطاع البناء المتنامي في المنطقة، حيث تقدر قيمة المشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار.
طفرة قطاع البناء في الشرق الأوسط: السعودية والإمارات تقودان نمواً غير مسبوق
من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في الشرق الأوسط، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نمواً هائلاً بعد عام 2025. فمن المتوقع أن يقفز ناتج قطاع البناء في المملكة العربية السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يجعلها واحدة من أكبر أسواق البناء في العالم. في الوقت نفسه، من المتوقع تسجيل الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً بنسبة 3% سنوياً حتى عام 2028. تتجاوز قيمة المشاريع الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليون دولار، حيث تبلغ حصة المملكة العربية السعودية 35٪، بقيمة تقارب 1.3 تريليون دولار، مما يعكس التزامًا ثابتًا بالتنمية واسعة النطاق والاستثمارات الطموحة في المشاريع الصناعية والمشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.
خبراء فرنسيون في مجال البناء الأخضر والمدن الذكية في معرض الخمسة الكبار
يقدم الجناح الفرنسي في معرض الخمسة الكبار 2024 مجموعةً متكاملة من الحلول المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ابتداءً من برامج التدريب الغامرة (ACREOS) لتأهيل الكوادر، وصولاً إلى أنظمة معالجة الهواء المتطورة المصممة للمشاريع واسعة النطاق (AIRVANCE)، والمواد المستدامة مثل الخشب الصديق للبيئة (BURGER) والجير الهيدروليكي (CHAUX DE SAINT ASTIER) لمبادرات البناء الخضراء. كما يقدم أحدث التقنيات في مجال الأمن والسلامة، بما في ذلك أنظمة الحماية من الفيضانات (FLOWSTOP)والحرائق (VEDA France)، لضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة. إلى جانب معدات البناء المتطورة (QUADRA) لدعم المشاريع المعقدة، والإضاءة الذكية (FLEX LED LIGHT) والتجهيزات الفاخرة لقطاعي الرفاهية والعقارات (SENIDECO, MODULE CARRE). يمكن للزوار أيضًا اكتشاف حلول حمامات السباحة الذكية الفاخرة من POOL & LIGHT وPISCINE MAGILINE، التي تعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا حمامات السباحة الراقية.
الشركات الفرنسية: رواد عالميون في مجال البناء المستدام والذكي
تتمتع الشركات الفرنسية بخبرة واسعة في مجال ممارسات البناء المستدامة والمتقدمة تقنيًا. وتشتهر هذه الشركات بتركيزها على الابتكار، فهي تستثمر باستمرار في مجالي البحث والتطوير لرفع مستوى تقنيات البناء والمواد وممارسات البناء الصديقة للبيئة. وبدعم من المبادرات الحكومية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية، تتصدر الشركات الفرنسية قطاع البناء الموفر للطاقة والتنمية الحضرية المستدامة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء الفرنسي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8% من عام 2024 إلى عام 2028، مع التركيز على البناء الأخضر والطاقة المتجددة والتغلب على تحديات السوق.
لقد رسخت شركات البناء الفرنسية العملاقة مثل فينشي وبويج وإيفاج مكانتها على المستوى العالمي وهي تنشط في سوق الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبفضل خبرتها الواسعة في مجال البناء المستدام والهندسة والابتكار التكنولوجي، تتمتع هذه الشركات بشراكة قوية مع هذه الأسواق سريعة التوسع. تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الخليج كوجهة للصادرات الفرنسية، حيث يوجد أكثر من 600 شركة فرعية فرنسية تم تأسيسها محليًا، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين الإقليميين لفرنسا.
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