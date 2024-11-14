stc tv تطلق مجموعة مميزة من المحتوى خلال شهر نوفمبر

(MENAFN
- Hewar Group) عروض حصرية وجديدة
تقدم المنصة المسلسل الكوميدي "ست شباب"، الذي يتألف من 12 حلقة ويروي مغامرات مجموعة من الشباب الخليجيين خلال حياتهم الدراسية في الولايات المتحدة ويعرض التحديات التي يواجهها الطلاب بأسلوبٍ مرح، مع العديد من المواقف المضحكة. المسلسل من بطولة مجموعة من مشاهير التواصل الاجتماعي، طارق الحربي، وأحمد المظفر، وعبد الرحمن صابر، ومحمد الكليبي، وعمر الملا، وخالد علي.
إضافة إلى ذلك تقدم stc tv مجموعة أخرى من العناوين الحصرية، وهي عندما يعشق الرجال، و The Last Breath و Chief of Station و Phoenix
إنتاجات مميزة في عام 2024
كما تعرض المنصة مجموعة من الأفلام الضخمة والتي حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر لعام 2024. تتضمن الفيلم الكوميدي المصري "إكس مراتي"، الذي يتابع قصة طه، السجين السابق الذي يعيش مغامرات مليئة بالضحك والإثارة تحت إشراف طبيبه النفسي.
الفيلم الدرامي المصري الحائز على الجوائز " 19B"، الذي يحكي قصة حارس مسن يعيش في عزلة داخل فيلا مهجورة في القاهرة، حيث يجسد شخصيته الفنان سيد رجب ببراعةٍ تامة، وتتوالى الأحداث مع تبدل حياة هذا الحارس الهادئة بسبب اقتحام شاب لوحدته.
كذلك عدداً من الأفلام العالمية البارزة، مثل It Ends With Us و Joker: Folie à Deux وTransformers: One بالإضافة إلى Afraid.
مجموعة متنوعة كل جمعة
وفي كل يوم جمعة، تقدم stc tv باقة من الأفلام العالمية المثيرة التي تضم أحداثاً مشوّقة ونخبة من الأبطال. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المنصة مجموعة متنوعة من الدراما التركية وأفلام الأنمي، لتضمن للمشاهدين تجربة ترفيهية متكاملة.
MENAFN14112024003288009944ID1108884801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.