أكوا باور تحقق الإغلاق المالي لتسهيلات دين أساس لمحطة طاقة الرياح "خيزي-أبشرون" بـ 238 مليون دولار أمريكي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) باكو، جمهورية أذربيجان، 12 نوفمبر 2024: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تحقيق الإغلاق المالي لتسهيلات دين أساسي بقيمة 238 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل مشروع رئيس للطاقة المتجددة في آسيا الوسطى.
وتنصّ اتفاقية التمويل على هيكلة 238 مليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات دين أساسي لمحطة مشروع خيزي-أبشرون لطاقة الرياح في أذربيجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط، من قبل اتحاد يضمّ "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"صندوق اوبك للتنمية الدولية". الجدير بالذكر أنّه في شهر ديسمبر من عام 2023، تمّ تأمين خيار تمويل أولي لأسهم المشروع بقيمة 120 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وصرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يظهر هذا المشروع الانجازات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الخاص والعام لتأمين تمويل من شأنه تسريع وتيرة العمل المناخي. نحن فخورون بدعم تحوّل أذربيجان من الغاز الطبيعي إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع طموحات الدولة في مجال الطاقة النظيفة. نأمل أن يكون هذا المشروع هو الأول في سلسلة من المشاريع المماثلة التي نطمح لتطويرها في هذه البلاد مستقبلًا".
وتُعد محطة خيزي-أبشرون أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في جمهورية أذربيجان، والأكبر في منطقة القوقاز. ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في النصف الأول من عام 2026. وتعد شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي"، المتعهد الوحيد للمشروع باتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً. من المتوقع أن يزود، عند الانتهاء من تطويره ما يقرب من 300 ألف منزل بالطاقة، بالإضافة إلى خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنويًا.
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