إي آند الإمارات توسع شبكة الجيل الخامس بدعم من أجهزة راديو ثنائية النطاق من إريكسون

(MENAFN
- Weber Shandwick) نجحت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) وشركة إي آند الإمارات، بإتمام إحدى أولى عمليات نشر نظام راديو Massive MIMO ثنائي النطاق من إريكسون، AIR 3229، على شبكة مزود خدمات الاتصالات في الإمارات.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار عمليات التوسع المتواصلة لشبكة الجيل الخامس التي تنفذها شركة إي آند الإمارات بهدف تعزيز أداء الشبكة وزيادة قدرتها وتقليل بصمتها الكربونية. وتتماشى عملية نشر هذا النظام المتطور مع استراتيجية مزود خدمات الاتصالات لتقديم خدمات شبكة جيل خامس أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر استدامة لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة.
وجدير بالذكر أن باستخدام نهج التوسيع بخطوة واحدة، نظام AIR 3229 ثنائي النطاق من إريكسون يتيح لشركة إي آند الإمارات تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس بشكل متزامن عبر طبقتي الطيف 2600 ميجاهرتز و3500 ميجاهرتز باستخدام وحدة راديو واحدة مما يمَكن مضاعفة عدد مكونات ناقل التقسيم الزمني المزدوج (TDD) من اثنين إلى أربعة في مواقع الجيل الخامس عالية السعة.
ويسمح هذا الحل المبتكر لشركة إي آند الإمارات تحسين أداء الشبكة، ومعالجة التحديات المتعلقة بشراء الموقع والتعقيدات المتعلقة بتثبيت الأبراج وإدارة أحمالها.
وبالمقارنة مع التطبيقات التقليدية التي تستخدم وحدتي راديو منفصلتين، فإن حل إريكسون الرائد هذا يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 20% ويقلل من حمل البرج بنسبة 25%، مما يعزز كفاءة الطاقة والاستدامة التشغيلية للشبكة بشكل كبير.
ويعد نظام AIR 3229 جزءاً من مجموعة نظام راديو إريكسون، وهو مدعوم بأحدث جيل من شرائح السيليكون من إريكسون، مما يعزز التزام الشركة بدعم مزودي الخدمات في توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس بشكل سلس وفعّال من حيث التكلفة.
وفي معرض تعليقه على نشر هذا النظام، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في "إي آند الإمارات: "نحن نسعى دائماً لتبني حلول مبتكرة تساهم في تطوير شبكتنا وتتماشى مع أهدافنا الخاصة بالاستدامة. ويدعم نشر نظام Massive MIMO ثنائي النطاق من شركة إريكسون جهودنا لتقديم اتصال عالمي المستوى وتجارب شبكة جيل خامس محسّنة بالتزامن مع تحسين كفاءة الطاقة والحد من بصمتنا البيئية".
من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لأعمال شركة إي آند في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء جداً بدعم شركة إي آند الإمارات في رحلتها لتعزيز خدمات الجيل الخامس من خلال نشر أحدث حلول نظام Massive MIMO ثنائية النطاق. ويؤكد نشرنا لهذا النظام على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة موفرة للطاقة تساهم بدفع حدود شبكة الجيل الخامس إلى آفاق أبعد. وقد أصبحت شركة إي آند الإمارات من خلال دمج تقنيات متقدمة في شبكة الجيل الخامس، في وضع أفضل لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال الموثوق عالي الأداء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".
إلى ذلك، يعد النشر الناجح لنظام الراديو AIR 3229 في شبكة الجيل الخامس الخاصة بشركة إي آند الإمارات جزءاً بسيطاً من شراكة متنامية وطويلة الأمد بين شركة إريكسون ومزود خدمات الاتصالات الإماراتي، تمتد عبر مجالات متعددة، بما في ذلك شبكة النفاذ الراديوي.
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