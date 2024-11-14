تحليل السوق التالي عن ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA

(MENAFN
- Your Mind media
) ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
الإسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار متأثرا سلبًا بتقرير سوق العمل البريطاني الذي جاء دون التوقعات. حيث ارتفع معدل البطالة ملامسا أعلى مستوى له 4.3%، منذ مايو، بينما شهد خلق فرص العمل تباطؤاً حاداً، متراجعاً من 373 ألف وظيفة في أغسطس. وتعكس هذه الأرقام ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة، مما دفع الأسواق إلى توقع قيام بنك إنجلترا بتطبيق خفض محتمل لمعدلات الفائدة، مما زاد من ضغوط البيع على الإسترليني.
في الوقت نفسه، لا يزال الدولار محافظا على زخمه الصعودي متداولا بالقرب من أعلى مستوى له في 4 أشهر، مدعوما بتوقعات المرونة الاقتصادية المرتبطة بإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب المحتملة وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس. حيث يتوقع المتداولون أن تؤدي السياسات الاقتصادية المقترحة من قبل ترامب، مثل فرض التعريفات الجمركية المحتملة وتشديد سياسات الهجرة، إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة. وقد أثار هذا التوقع إعادة تقييم الأسواق لاحتمالات قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، مما يوفر دعما إضافيا للدولار.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق تقرير التضخم في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء. ومن المحتمل أن تسهم القراءة المعتدلة للتضخم في دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة، مما قد يخفف بعض الضغوط الهبوطية على الإسترليني. وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر تشددا، مما قد يزيد من التحديات التي يواجهها الإسترليني.
MENAFN14112024006667014463ID1108884785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.