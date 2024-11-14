البلوغ المبكر.. هل تسببت جائحة كورونا في زيادة مستوياته؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - عانت البشرية خلال جائحة كورونا من العديد من المشكلات الصحية، ومن بينها الزيادة المفاجئة في عدد الأطفال الذين يعانون البلوغ المبكر.

البلوغ المبكر المجهول السبب، أو ما يُعرف بـ"البلوغ المبكر غير المحدد"، هو حدوث تغييرات في خصائص النمو الجنسي في سن مبكرة.

ورغم أن هذه الحالة تعتبر نادرة، فإن الدراسات العلمية الحديثة كشفت عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بها خلال فترة الوباء، ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الفيروس وطفرات النمو المبكر.

وفي دراسة أجرتها غازي ومستشفى مدينة أنقرة في تركيا، أظهرت نتائج البحث أن السبب في هذه الزيادة قد لا يكون متعلقًا بالفيروس نفسه، بل بفترة العزل الصحي الطويلة التي تسببت في زيادة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية. حيث أظهرت الأبحاث أن التعرض المستمر للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قد يكون له تأثيرات سلبية على النمو الجسدي، خاصةً فيما يتعلق بنضوج الجسم المبكر.

قام الباحثون بتعريض فئران التجارب الصغيرة للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات لفترات طويلة، فتبين أن الفئران التي تعرضت لهذا الضوء لفترات أطول، أظهرت علامات النضوج بشكل أسرع مقارنة بالفئران الأخرى. وأوضحت الدكتورة آيلين كيليش أوغورلو، أستاذة الغدد الصماء بجامعة غازي، أن هذا الضوء يمكن أن يؤثر على مستويات الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. وعندما يتم تعطيل الميلاتونين بشكل غير طبيعي، فإن الجسم قد يتجه مبكرًا نحو بداية البلوغ.

ورغم أن النتائج لم تكن حاسمة بما يكفي لتحديد السبب المباشر لزيادة حالات البلوغ المبكر حول العالم، إلا أن هذه الدراسات تشير إلى أن الضوء الأزرق قد يكون عاملًا مسهمًا في تسريع عملية النضوج. ففي دراسة أخرى، أظهرت النتائج أن الفئران التي تعرضت لمزيد من الضوء الأزرق خلال فترات أطول كانت مستويات الميلاتونين لديها أقل، بينما كانت مستويات الهرمونات التناسلية مثل الأستروجين والهرمون الملوتن أعلى.

وفي الوقت الذي يتراوح فيه سن بدء البلوغ بين 8 و14 عامًا عند الفتيات و9 إلى 14 عامًا عند الأولاد، فإن الحالات التي تظهر علامات البلوغ المبكر قبل هذا العمر، تحديدًا في الفتيات قبل سن الثامنة، تظل لغزًا طبيًا. وقد سجلت تركيا زيادة كبيرة في حالات الفتيات المصابات بالبلوغ المبكر، حيث ارتفعت الأرقام من 25 حالة في أبريل 2019 إلى 58 حالة في مارس 2020، ما دفع العلماء للبحث عن أسباب متعددة مثل القلق بسبب الجائحة، أو التغيرات في النظام الغذائي، أو حتى زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات.

هذه الاكتشافات تشير إلى أن العصر الرقمي قد يكون له آثار صحية غير متوقعة، تضع مزيدًا من الضغوط على النظام البيولوجي للأطفال. وفي النهاية، تبقى العلاقة بين الضوء الأزرق والبلوغ المبكر موضوعًا يحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية في حياة الأطفال اليومية.