هكذا احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده 76

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في عيد ميلاده السادس والسبعين، الذي يحل اليوم الخميس، اختار تشارلز الثالث، مللك بريطانيا، طريقة غير عادية للاحتفال بعيدا عن البذخ والصخب.
وكونه أحد أبرز المناصرين للقضايا البيئية ومؤيد للاقتصاد المستدام، فقد اختار الملك افتتاح مركزين لتوزيع الإمدادات الغذائية في إطار مشروعه الهادف إلى تقليل الهدر ودعم الجمعيات الخيرية التي تساعد الجياع.
والعام الماضي، أطلق الملك، "مشروع الغذاء التتويجي"، وهي مهمته "لسد الفجوة بين هدر الغذاء واحتياجات الغذاء".
ما هو عمل المركزين؟
وصُمم المركزان لتوفير أطنان من الطعام الفائض وتوزيعها، وسيزور الملك أحد المركزين في جنوب لندن والذي سيستضيف "مهرجانا للطعام الفائض" لتحضير وجبات من طعام كان سيتم إلقاؤه في القمامة، وسيفتتح المركز الآخر الواقع شمالي إنجلترا افتراضيا.
وأوضح قصر باكنغهام أن هدف المشروع هو التسهيل على الجمعيات الخيرية للغذاء مثل (فيرشير) و(فليكس بروجيكت) من أجل إعانة المحتاجين.
وأضاف أنه منذ إطلاق البرنامج، ساعد المشروع في توفير 940 طنا إضافيا من فائض الطعام بما يعادل 2.2 مليون وجبة.
كما سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك بطريقة تقليدية بصورة أكبر إذ سيتم إطلاق طلقات احتفالية في برج لندن وفي حدائق العاصمة.
MENAFN14112024000151011027ID1108884719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.