هكذا احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده 76

MENAFN - Khaberni) خبرني - في عيد ميلاده السادس والسبعين، الذي يحل اليوم الخميس، اختار تشارلز الثالث، مللك بريطانيا، طريقة غير عادية للاحتفال بعيدا عن البذخ والصخب.

وكونه أحد أبرز المناصرين للقضايا البيئية ومؤيد للاقتصاد المستدام، فقد اختار الملك افتتاح مركزين لتوزيع الإمدادات الغذائية في إطار مشروعه الهادف إلى تقليل الهدر ودعم الجمعيات الخيرية التي تساعد الجياع.

والعام الماضي، أطلق الملك، "مشروع الغذاء التتويجي"، وهي مهمته "لسد الفجوة بين هدر الغذاء واحتياجات الغذاء".

ما هو عمل المركزين؟

وصُمم المركزان لتوفير أطنان من الطعام الفائض وتوزيعها، وسيزور الملك أحد المركزين في جنوب لندن والذي سيستضيف "مهرجانا للطعام الفائض" لتحضير وجبات من طعام كان سيتم إلقاؤه في القمامة، وسيفتتح المركز الآخر الواقع شمالي إنجلترا افتراضيا.

وأوضح قصر باكنغهام أن هدف المشروع هو التسهيل على الجمعيات الخيرية للغذاء مثل (فيرشير) و(فليكس بروجيكت) من أجل إعانة المحتاجين.

وأضاف أنه منذ إطلاق البرنامج، ساعد المشروع في توفير 940 طنا إضافيا من فائض الطعام بما يعادل 2.2 مليون وجبة.

كما سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك بطريقة تقليدية بصورة أكبر إذ سيتم إطلاق طلقات احتفالية في برج لندن وفي حدائق العاصمة.