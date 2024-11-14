شركة سعودية تطلق منصتها لتداول الطوابع الكربونية الطوعية

(MENAFN
) أطلقت الشركة السعودية للسوق الإقليمي للطوابع الكربونية الطوعية منصتها لتداول الطوابع الكربونية الطوعية، في خطوة هامة نحو هدفها بجعل سوق الكربون الطوعي في المملكة أحد أكبر الأسواق في العالم بحلول عام 2030. في يومها الأول من التداول، شهدت المنصة مشاركة 23 شركة سعودية ودولية، مما أظهر اهتمامًا قويًا في البداية.
الهدف الرئيسي للمنصة هو تعزيز العرض والطلب على الطوابع الكربونية عالية الجودة في الدول النامية. تم تصميم هذه المبادرة لتوجيه التمويل نحو مشاريع
المناخ ذات الأولوية، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية على مستوى العالم. من خلال التركيز على الطوابع الكربونية عالية المعايير، تهدف المنصة إلى المساهمة بشكل كبير في جهود العمل المناخي العالمية.
وأوضحت رهام الجيزي، الرئيس التنفيذي للسوق الإقليمي للطوابع الكربونية الطوعية، أن رسالة قمة COP29 المقبلة ستكون واضحة بشأن الحاجة الملحة لتسريع إزالة الكربون عالميًا. وأشارت إلى أن هذا التسريع يتطلب تدفقات مالية ضخمة إلى مشاريع المناخ الأساسية، وأن أسواق الكربون الطوعية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في سد فجوة التمويل المناخي خلال العقد المقبل.
ومع ذلك، شددت الجيزي على الحاجة إلى بنية مؤسسية قوية لدعم نمو السوق. من أجل أن تحقق أسواق الكربون الطوعية كامل إمكاناتها، من الضروري تمكين المشاركة من القطاع الخاص، مما يسمح للمشترين والبائعين بالتفاعل بفعالية في السوق. مع وجود هذه البنية التحتية، يمكن للأسواق الطوعية عالية المعايير أن تساهم بشكل كبير في سد فجوة التمويل المناخي وتحقيق أهداف إزالة الكربون العالمية.
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