مسؤول مصري يصرح بدء العمل في المرحلة الثانية من الإدارة المصرية في الربع الثاني من 2025

(MENAFN
) قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حإنه من المتوقع بدء العمل في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية في مصر خلال الربع الثاني من العام 2025، شريطة أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة، التي يتم تحديدها بالتعاون مع مكاتب استشارية دولية، مع استثمارات تقدر بحوالي 250 مليار جنيه.
كما أضاف في تصريحات لوكالة إخبارية مصرية أنه من غير الممكن تحديد مدة زمنية دقيقة لأعمال المرحلة الثانية حال بدء تنفيذها، لكن تنفيذ البنية التحتية سيكون أسهل من المرحلة الأولى، خاصة وأن الأساسات قد تم وضعها في المرحلة الأولى التي اقتربت من الانتهاء.
كذلك أوضح خالد عباس أن البنية التحتية الذكية ستستمر في تفعيلها، حيث سيتم تشغيلها من خلال غرفة تحكم تساعد في التعرف السريع على أي خلل في البنية التحتية وحل أي مشكلة فور حدوثها، مما يعزز الإدارة الجيدة من خلال الحفاظ على الموارد وتقليل الفاقد والهدر بشكل عام.
في حين أشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت خلال السنوات السبع الماضية في أن تصبح واحدة من أكبر المدن الذكية في العالم، التي تستخدم التكنولوجيا وتقلل من انبعاثات الكربون، حيث تحتوي على جميع مقومات الحياة الضرورية. في حين كشف خالد عباس في تصريحات سابقة لـوكالة الأنباء أن مجلس الإدارة لم يحدد بعد موعدًا للطرح في البورصة المصرية.
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