الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في 6 أشهر

(MENAFN
) استمر الدولار في التداول بالقرب من أعلى مستوى له في 6.5 أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو. وكان هذا التحرك في أسواق العملات مدفوعًا بشكل رئيسي بالمراهنات على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقد استفاد الدولار من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 1 مايو، مسجلًا 106.21 مقابل سلة من العملات الرئيسية.
يتوقع المستثمرون أن تقوم الإدارة الجديدة بتنفيذ سياسات خفض الضرائب وفرض التعريفات الجمركية على الواردات، وهي سياسات يُعتقد أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم. ومن المتوقع أن يدفع هذا التضخم البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما دعم الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة. في الوقت نفسه، يقترب الحزب الجمهوري من الحصول على السيطرة الكاملة على الكونغرس، مما قد يمنح ترامب القدرة على دفع أجندته السياسية قدماً.
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر وفقًا للتوقعات، حيث ارتفعت إلى 2.6 بالمئة من 2.5 بالمئة في نوفمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع تدريجيًا. قد يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة. ويتوقع المستثمرون أن الزيادة في التضخم قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لوقف خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الأصول المقومة بالدولار.
أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق الآن تقدر احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر بنحو 62 بالمئة، وهو انخفاض من حوالي 84 بالمئة في الشهر الماضي. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.085 بالمئة إلى 105.31 بعد أن ارتفع لمدة ثلاث جلسات متتالية. من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس قبيل إصدار بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.
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