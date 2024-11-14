البيتكوين تحقق مستويات جديدة وتصل إلى 93 ألف دولار

(MENAFN
) استمرت البيتكوين ، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، في تحطيم الأرقام القياسية، حيث قفز من أعلى مستوى جديد بلغ 91,000 دولار مساء الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد بالقرب من 93,000 دولار. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التوقعات بتخفيف القوانين التنظيمية للعملات الرقمية مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
بعد ظهور بيانات التضخم الأمريكية وافتتاح التداول في وول ستريت، وصل سعر بيتكوين إلى 92,700 دولار، وهو أعلى سعر وصلت إليه العملة المشفرة على الإطلاق. وقد دفع هذا الارتفاع القيمة السوقية للعملة إلى ما فوق 1.8 تريليون دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة إلى 3 تريليونات و10 مليارات دولار. يعكس هذا الارتفاع أيضًا زيادة أوسع في استثمارات الأصول الرقمية.
جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشراء مكثف من قبل الصناديق المدعومة ببيتكوين التي تم إطلاقها قبل 10 أشهر من قبل شركات إدارة الثروات الأمريكية الكبرى مثل بلاك روك وفان إيك. وقد ساهمت هذه الصناديق في زيادة الطلب على بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، مما أدى إلى زيادة قيمتها في السوق.
حث محللو شركة بيرنشتاين المستثمرين على تبني سوق العملات المشفرة الصاعدة، ونصحوا ب"شراء كل ما يمكنهم" قائلين: "مرحبًا بكم في سوق العملات المشفرة الصاعدة". وأشاروا إلى أن المخاوف من تشديد القوانين التنظيمية قد تهدأ تحت إدارة ترامب، مما قد يعزز الاتجاه نحو زيادة الاستثمارات في الأصول الرقمية.
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