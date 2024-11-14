رجل الأعمال الهندي غوتام أداني يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة

(MENAFN
) أعلن رجل الأعمال الهندي وأغنى شخص في الهند بعد موكيش أمباني، غوتام أداني، عن خطط لاستثمار حوالي 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الاستثمار احتفالًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويهدف أداني، من خلال مجموعة أداني، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة من خلال التركيز على مشاريع أمن الطاقة والبنية التحتية القوية، والتي من المتوقع أن تخلق ما يصل إلى 15,000 وظيفة في الولايات المتحدة.
وفي منشور له على صفحته في "إكس" يوم الأربعاء، شدد أداني على أهمية استغلال الخبرات العالمية لمجموعة أداني للمساهمة في هذه القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة. كما أشار إلى التزام المجموعة بتعزيز العلاقة بين البلدين. وفي منشور آخر على "إكس" في وقت سابق، هنأ أداني ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معبرًا عن إعجابه بقوة الديمقراطية في الولايات المتحدة وقيمها الأساسية.
كما أثنى أداني على ترامب شخصيًا، واصفًا إياه بتجسيد الإصرار والشجاعة والعزيمة. وأكد على قدرة ترامب على الثبات على مبادئه رغم التحديات، معتبرًا إياه رمزًا للقوة الثابتة. وفي رسالته، قدم أداني تهانيه للرئيس المنتخب، معترفًا بترامب كقائد يجسد المرونة.
في قائمة بلومبيرغ لأغنى الشخصيات في الهند، يحتل غوتام أداني المرتبة الثانية بثروة تقدر بنحو 87 مليار دولار، خلف موكيش أمباني الذي تقدر ثروته بـ 94.4 مليار دولار ويحتل المرتبة السابعة عشر عالميًا. بينما شهدت ثروة أمباني انخفاضًا بنحو 2 مليار دولار هذا العام، فإن ثروة أداني قد زادت بمقدار 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. ومع ذلك، كانت ثروة أداني قد ارتفعت سابقًا إلى ما يقرب من 150 مليار دولار قبل أن تتسبب أزمة أسهم مجموعة أداني في خسارة ضخمة تجاوزت 110 مليارات دولار من قيمتها.
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