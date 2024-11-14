أسعار النفط تنخفض بالرغم من بيانات تظهر انخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكية

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط في تداولات الصباح يوم الخميس، على الرغم من البيانات غير الرسمية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاضًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أضاف مزيدًا من عدم اليقين حول التوقعات لأسعار النفط في الأيام المقبلة. كانت السوق تحاول استيعاب هذه الإشارات المختلطة، مع حذر المتداولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط.
وجاء انخفاض أسعار النفط يوم الخميس بعد انتعاش يوم الأربعاء، حيث استعادت الأسعار بعض خسائرها بعد أن اقتربت من أدنى مستوى لها في أسبوعين. وقد عُزِيَ هذا الانتعاش إلى خفض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط. ساهم خفض أوبك للتوقعات في التفاؤل المحدود في السوق، ولكن الأسعار تمكنت من العثور على دعم في نهاية اليوم.
على الرغم من هذه الإشارات الأساسية المتضاربة، تأثرت سوق النفط أيضًا بقوة الدولار الأمريكي. فقد سجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مما يؤدي بشكل عام إلى زيادة أسعار النفط للمشترين الأجانب. يزيد الدولار الأقوى من تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط للمستوردين، مما يؤثر على ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
بحلول الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الخميس، انخفضت عقود خام برنت لشهر يناير بمقدار 0.4 دولار للبرميل، أو 0.6٪، إلى 71.85 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بمقدار 0.5 دولار للبرميل، أو 0.65٪، إلى 76.98 دولارًا للبرميل. جاء ذلك بعد زيادة طفيفة في كلا المعيارين في نهاية تداولات اليوم السابق، حيث ارتفع خام برنت بمقدار 0.4 دولار إلى 72.28 دولارًا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.31 دولار إلى 68.43 دولارًا، مع استمرار السوق في التفاعل مع حالة عدم اليقين المستمرة.
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