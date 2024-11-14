"ڤيو" تقدم خدمة اشتراك "كريم بلس" مجاناً لجميع المشتركين الجدد في باقة " ڤيو بريميوم"

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- VFS Global) أعلنت "ڤيو" (Viu) ، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW) والتي تعمل في 16 سوقاً حول العالم، تقديم خدمة اشتراك "كريم بلس - Careem Plus" على تطبيق "كريم" مجاناً لجميع المشتركين الجدد في باقة " ڤيو بريميوم -Viu Premium" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ابتداءً من نوفمبر 2024، سيحصل المشتركين الجدد في باقة " ڤيو بريميوم" لمدة 12 شهراً مقابل 240 درهماً إماراتياً على اشتراك مجاني في خدمة "كريم بلس" لمدة 12 شهراً، والذي تبلغ قيمته 228 درهماً إماراتياً. توفر هذه الشراكة للمستخدمين فرصة الوصول إلى الدراما التركية والكورية والعربية المتنوعة والمميزة على منصة " ڤيو"، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات "كريم بلس" المتخصصة في التنقل وتوصيل الطعام والبقالة والمدفوعات وخدمات التنظيف المنزلي وغسيل الملابس، مما يوفر تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والخدمات للمستخدمين.
وعن هذه الخطوة قال سامر مجذوب، المدير العام لدى شركة "ڤيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نلتزم في "ڤيو" بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية للمستخدمين. ونعمل من خلال توسيع منظومة الشراكات لدينا على تعزيز تجربة العملاء، فمن خلال شراكتنا مع "كريم"، بات بإمكان المشتركين في خدمة "ڤيو بريميوم" طلب الطعام أو حجز سيارة الأجرة بسهولة أثناء الاستمتاع ببرامجهم المفضلة. نحن ملتزمون دائماً بتلبية احتياجات مستخدمينا، ونعمل على تطوير خدماتنا".
وبدوره قال جاسكاران سينغ، نائب رئيس شؤون المنتجات لدى "كريم": "يتيح لنا التعاون مع "ڤيو" توسيع نطاق برنامج الاشتراك الخاص بنا والوصول إلى قاعدة عملاء أكبر بهدف تسهيل حياتهم. سيستفيد مستخدمي "كريم بلس" من خدمات التوصيل المجاني والخصومات الحصرية. ومن خلال شراكتنا مع "ڤيو"، سنقدم للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة متكاملة من خدمات الترفيه والخدمات اليومية".
سيتلقى المشتركون الجدد رمز قسيمة على تطبيق "ڤيو" في غضون 24 إلى 48 ساعة من الاشتراك في باقة " ڤيو بريميوم"، والذي يمكنهم إدخاله في قسم "العروض" في تطبيق "كريم" لتفعيل عضوية "كريم بلس" بسهولة. العرض متاح لمدة عام واحد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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